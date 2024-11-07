Имущество тюменского замгубернатора Вахрина арестовали

Напомним, накануне стало известно о продлении срока ареста Вахрина и Гоцыка до 6 февраля 2025 года. Причиной стало то, что следствию не удалось завершить расследование — требуется «получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вячеславу Вахрину и Алексею Гоцыку новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия».