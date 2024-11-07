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Posted 7 ноября, 06:06

Published 7 ноября, 06:06

Modified 7 ноября, 06:51

Updated 7 ноября, 06:51

Суд арестовал имущество замгубернатора Вахрина и бизнесмена Гоцыка

Имущество тюменского замгубернатора Вахрина арестовали

7 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI.

Суд арестовал имущество замгубернатора Вахрина и бизнесмена Гоцыка

Сюжет
Арест
На имущество тюменского замгубернатора Вячеслава Вахрина и руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцыка, задержанных по подозрению во взятке, наложен арест.

По данным ТАСС, арест наложен на единственное жилье Вячеслава Вахрина — квартиру площадью 80 квадратных метров.

«Наложен арест на имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы. С момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: допрошены свидетели, проведен обыск, назначены фоноскопические судебные экспертизы, техническая судебная экспертиза документов», — указано в документах, опубликованных на сайте Басманного суда.

Фото: nashgorod.ru

Напомним, накануне стало известно о продлении срока ареста Вахрина и Гоцыка до 6 февраля 2025 года. Причиной стало то, что следствию не удалось завершить расследование — требуется «получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вячеславу Вахрину и Алексею Гоцыку новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия».

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