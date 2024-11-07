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Posted 7 ноября, 04:38

Published 7 ноября, 04:38

Modified 7 ноября, 08:34

Updated 7 ноября, 08:34

11-летний ребенок пропал в Тюменской области

Поссорился с мамой: 11-летний ребенок пропал в Тюменской области

7 ноября 2024, 04:38
Фото: 1MI.

11-летний ребенок пропал в Тюменской области

Сюжет
Дети
Артем Киселев ушел накануне вечером, 6 ноября, из дома в Ишиме. Школьник сбежал после ссоры с мамой.

Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», по предварительным данным, Артем сбежал не один. Возможно, с ним был друг — в настоящее время подробности выясняются.

Добавлено в 13:31: Ребенок найден. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было. В настоящее время сотрудники ПДН выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Известно, что юный ишимец уже не в первый раз сбегает из дома. Ранее школьника уже искали. «Наш Город» писал, что в Тюменской области спустя четыре дня поисков нашли пропавшую 18-лютнюю девушку. Тюменку искали с 31 октября по 3 ноября.

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