Поссорился с мамой: 11-летний ребенок пропал в Тюменской области

Posted 7 ноября, 04:38
Published 7 ноября, 04:38
Modified 7 ноября, 08:34
Updated 7 ноября, 08:34
Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», по предварительным данным, Артем сбежал не один. Возможно, с ним был друг — в настоящее время подробности выясняются.
Добавлено в 13:31: Ребенок найден. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было. В настоящее время сотрудники ПДН выясняют обстоятельства произошедшего.
Известно, что юный ишимец уже не в первый раз сбегает из дома. Ранее школьника уже искали. «Наш Город» писал, что в Тюменской области спустя четыре дня поисков нашли пропавшую 18-лютнюю девушку. Тюменку искали с 31 октября по 3 ноября.