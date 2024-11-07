Поссорился с мамой: 11-летний ребенок пропал в Тюменской области

Известно, что юный ишимец уже не в первый раз сбегает из дома. Ранее школьника уже искали. «Наш Город» писал, что в Тюменской области спустя четыре дня поисков нашли пропавшую 18-лютнюю девушку. Тюменку искали с 31 октября по 3 ноября.