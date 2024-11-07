Камеры на тюменских дорогах начали распознавать лица с помощью ИИ

Posted 7 ноября, 05:08
Published 7 ноября, 05:08
Modified 7 ноября, 05:10
Updated 7 ноября, 05:10
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, проект реализуют при участии УМВД и РУ ФСБ региона.
«Модуль распознавания лиц применяют при розыскных мероприятиях. В 2023 года с его помощью задержали более 60 человек, которые находились в федеральном розыске. За шесть месяцев этого года — 29 человек», — сообщили РБК Тюмень в информцентре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самым безопасным признан Центральный район города — там установлена большая часть камер видеонаблюдения, а именно 1,3 тысячи из 4,5 тысячи, подключенных к системе «Безопасный город».