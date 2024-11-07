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Posted 7 ноября, 05:08

Published 7 ноября, 05:08

Modified 7 ноября, 05:10

Updated 7 ноября, 05:10

Камеры на тюменских дорогах начали распознавать лица с помощью ИИ

Камеры на тюменских дорогах начали распознавать лица с помощью ИИ

7 ноября 2024, 05:08
Фото: 1MI.
Соответствующий пилотный проект запустили в областной столице. К системе распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта подключены более 450 видеокамер из 6 тысяч 140.В будущем их число будет скорректировано.

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, проект реализуют при участии УМВД и РУ ФСБ региона.

«Модуль распознавания лиц применяют при розыскных мероприятиях. В 2023 года с его помощью задержали более 60 человек, которые находились в федеральном розыске. За шесть месяцев этого года — 29 человек», — сообщили РБК Тюмень в информцентре Тюменской области.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самым безопасным признан Центральный район города — там установлена большая часть камер видеонаблюдения, а именно 1,3 тысячи из 4,5 тысячи, подключенных к системе «Безопасный город».

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