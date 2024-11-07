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Posted 7 ноября, 04:12

Published 7 ноября, 04:12

Modified 7 ноября, 04:14

Updated 7 ноября, 04:14

В Тюмени из-за метели и снегопада образовались 10-балльные пробки

Пробки 10 баллов: метель и снегопад парализовали автодвижение в Тюмени

7 ноября 2024, 04:12
Фото: 1MI.

В Тюмени из-за метели и снегопада образовались 10-балльные пробки

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Снег
Выпавший ночью в Тюмени снег и утренняя метель привели к многокилометровым пробкам на автодорогах городах. В настоящее время заторы зафиксированы на всех магистралях, также движение затруднено на выездах из города.

На Федюнинского пробка растянулась от объездной до Московского тракта. Московский тракт стоит от поселка Московский до ТРЦ «Колумб». На Мельникайте пробка — от Федюнинского до Республики, на Пермякова — от Федюнинского до 50 лет Октября, на Червишевском тракте — от бульвара Молодежный до Трактовой.

Фото: 2 ГИС

Парализовано движение на мосту Стрела, заторы наблюдаются на Запольной, Закалужской, Мориса Тореза, Чернышевского, Ленина, Республики, 50 лет Октября, Профсоюзной, Дамбовской, 2-й Луговой, Челюскинцев и т. д. В пробке стоит Старый Тобольский тракт.

Фото: 2 ГИС

Водители сетуют, что с началом снегопада все автовладельцы Тюмени резко разучились ездить.

«Снег выпал — ездить разучились. Как так? У всех права куплены?» — негодуют водители.

В настоящее время, по данным 2ГИС, в Тюмени произошло порядка десяти дорожно-транспортных происшествий. Сложившуюся дорожную ситуацию осложняют неочищенные от снега дороги — о неубранных улицах сообщают в городских пабликах тюменцы. По данным сервиса «Уборка города», на дорогах Тюмени в настоящее время работает около 400 единиц техники.

В Тюмени 7 ноября похолодает до -10
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшие дни ожидаются метели и снегопады, понижение температуры воздуха до -13.

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