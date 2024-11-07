Пробки 10 баллов: метель и снегопад парализовали автодвижение в Тюмени

Posted 7 ноября, 04:12
Published 7 ноября, 04:12
Modified 7 ноября, 04:14
Updated 7 ноября, 04:14
На Федюнинского пробка растянулась от объездной до Московского тракта. Московский тракт стоит от поселка Московский до ТРЦ «Колумб». На Мельникайте пробка — от Федюнинского до Республики, на Пермякова — от Федюнинского до 50 лет Октября, на Червишевском тракте — от бульвара Молодежный до Трактовой.
Парализовано движение на мосту Стрела, заторы наблюдаются на Запольной, Закалужской, Мориса Тореза, Чернышевского, Ленина, Республики, 50 лет Октября, Профсоюзной, Дамбовской, 2-й Луговой, Челюскинцев и т. д. В пробке стоит Старый Тобольский тракт.
Водители сетуют, что с началом снегопада все автовладельцы Тюмени резко разучились ездить.
«Снег выпал — ездить разучились. Как так? У всех права куплены?» — негодуют водители.
В настоящее время, по данным 2ГИС, в Тюмени произошло порядка десяти дорожно-транспортных происшествий. Сложившуюся дорожную ситуацию осложняют неочищенные от снега дороги — о неубранных улицах сообщают в городских пабликах тюменцы. По данным сервиса «Уборка города», на дорогах Тюмени в настоящее время работает около 400 единиц техники.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшие дни ожидаются метели и снегопады, понижение температуры воздуха до -13.