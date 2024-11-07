Пробки 10 баллов: метель и снегопад парализовали автодвижение в Тюмени

На Федюнинского пробка растянулась от объездной до Московского тракта. Московский тракт стоит от поселка Московский до ТРЦ «Колумб». На Мельникайте пробка — от Федюнинского до Республики, на Пермякова — от Федюнинского до 50 лет Октября, на Червишевском тракте — от бульвара Молодежный до Трактовой.