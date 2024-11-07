Тюменскому замгубернатору Вахрину могут предъявить новые обвинения по делу о взятке

Напомним, Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык были арестованы в начале июня этого года в Москве по обвинению в коррупции. Вахрина обвинили в получении взятки в особо крупном размере от известного тюменского бизнесмена, руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Фигурантов дела отправили под арест до 6 августа 2024 года, позже суд продлил сроки до 6 ноября 2024 года.