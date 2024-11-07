Тюменскому замгубернатору Вахрину могут предъявить новые обвинения по делу о взятке

Posted 7 ноября, 03:47
Published 7 ноября, 03:47
Modified 7 ноября, 05:43
Updated 7 ноября, 05:43
По данным, указанным в документах суда, следствие планирует в очередной раз допросить Вахрина и Гоцыка в качестве обвиняемых, а также провести другие следственные действия с целью установления всех обстоятельств коррупционного преступления, указано в постановлении Басманного суда.
Накануне стало известно, что на днях Басманный суд Москвы продлил срок ареста Вахрина и Гоцыка до 6 февраля 2025 года. Поводом для этого послужило то, что следствию не удалось завершить расследование до 6 ноября, так как еще необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз.
Суд оставил фигурантов дела в СИЗО, несмотря на возражения защиты.
Напомним, Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык были арестованы в начале июня этого года в Москве по обвинению в коррупции. Вахрина обвинили в получении взятки в особо крупном размере от известного тюменского бизнесмена, руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Фигурантов дела отправили под арест до 6 августа 2024 года, позже суд продлил сроки до 6 ноября 2024 года.
Обязанности арестованного замгубернатора Вячеслава Вахрина в правительстве Тюменской области временно приостановлены. Он остается госслужащим, но заработную плату не получает.