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Posted 7 ноября, 03:47

Published 7 ноября, 03:47

Modified 7 ноября, 05:43

Updated 7 ноября, 05:43

Тюменскому замгубернатору Вахрину могут предъявить новые обвинения

Тюменскому замгубернатору Вахрину могут предъявить новые обвинения по делу о взятке

7 ноября 2024, 03:47
Фото: 1MI.

Тюменскому замгубернатору Вахрину могут предъявить новые обвинения

Сюжет
Суд
Заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и руководителю компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку планируют предъявить новые обвинения в рамках дела о взятке.

По данным, указанным в документах суда, следствие планирует в очередной раз допросить Вахрина и Гоцыка в качестве обвиняемых, а также провести другие следственные действия с целью установления всех обстоятельств коррупционного преступления, указано в постановлении Басманного суда.

Накануне стало известно, что на днях Басманный суд Москвы продлил срок ареста Вахрина и Гоцыка до 6 февраля 2025 года. Поводом для этого послужило то, что следствию не удалось завершить расследование до 6 ноября, так как еще необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз.

Суд оставил фигурантов дела в СИЗО, несмотря на возражения защиты.

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Напомним, Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык были арестованы в начале июня этого года в Москве по обвинению в коррупции. Вахрина обвинили в получении взятки в особо крупном размере от известного тюменского бизнесмена, руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Фигурантов дела отправили под арест до 6 августа 2024 года, позже суд продлил сроки до 6 ноября 2024 года.

Обязанности арестованного замгубернатора Вячеслава Вахрина в правительстве Тюменской области временно приостановлены. Он остается госслужащим, но заработную плату не получает.

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