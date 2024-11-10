Уха с «нефтью», горячие источники и ковры: чем впечатлила Тюмень ведущего трэвел-шоу

Телеведущий отметил, что Тюмень является одним из самых динамично развивающихся городов. И добавил, что еще 30 лет назад в городе не было дорог, парков. Скверы были заброшены, улицы утопали в грязи. Сегодня же Тюмень выглядит намного иначе.