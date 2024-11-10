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Posted 10 ноября, 11:13

Published 10 ноября, 11:13

Modified 10 ноября, 11:15

Updated 10 ноября, 11:15

На федеральном канале показали выпуск трэвел-шоу «Жизнь своих» про Тюмень

Уха с «нефтью», горячие источники и ковры: чем впечатлила Тюмень ведущего трэвел-шоу

10 ноября 2024, 11:13
Фото: 1MI.

На федеральном канале показали выпуск трэвел-шоу «Жизнь своих» про Тюмень

Сюжет
Туризм
Ведущий проекта Евгений Кривцов рассказал об истории образования областной столицы, о том, чем славится Тюмень, о достопримечательностях в городе, термальных источниках и т. д.

Известный телеведущий прогулялся по местном Арбату — пешеходному бульвару на Дзержинского, по набережной Туры, на площади в районе Драмтеатра, отведал ухи с нефтью и, конечно, посетил музей Распутина, познакомился с ковроткачеством, мастерами резьбы по дереву, побывал на знаменитых тюменских термальных источниках. Последние его особенно впечатлили.

«Наверное, это самый лучший выпуск за последние два года», — признался Евгений Кривцов.

Телеведущий отметил, что Тюмень является одним из самых динамично развивающихся городов. И добавил, что еще 30 лет назад в городе не было дорог, парков. Скверы были заброшены, улицы утопали в грязи. Сегодня же Тюмень выглядит намного иначе.

«Тюмень очень эклектична. В разных ее районах ощущаешь себя будто в разных городах нашей огромной страны. Вот идешь по московскому Арбату в миниатюре, легкий поворот и добро пожаловать в Вологду. Тюменский драмтеатр и размерами и архитектурой напомнил мне театр оперы и балета в Новосибирске», — отметил Евгений Кривцов.

По его словам жители Тюмени считают, что их город самый лучший. И это не безосновательно — в рейтинге лучших городов России для проживания Тюмень заняла первое место.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стартовал новый термальный сезон. Накануне состоялось открытие нового горячего источника под Тобольском, также был дан старт работе термальным комплексам в Тюмени. По словам мэра города Максима Афанасьева, каждый третий турист, приезжающий в Тюмень, выбирает посещение термальных источников. Это общее достояние региона, природный дар, которым областная столицы с гордостью делится.

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