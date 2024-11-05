Побег и преследование: детали дела бывшего замгубернатора Тюменской области Вахрина

Как говорят специалисты, следствие по делу Вахрина и Гоцыка может затянуться до начала 2025-го года, только после этого в суде начнется рассмотрение дела по существу, которое также может затянуться более чем на год. Однако эксперты в области права предполагают, что все это время фигурантам придется находиться в заключении и под домашний арест их могут не отпустить.