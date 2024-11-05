Побег и преследование: детали дела бывшего замгубернатора Тюменской области Вахрина

Posted 5 ноября, 05:59
Published 5 ноября, 05:59
Modified 5 ноября, 06:01
Updated 5 ноября, 06:01
Вахрина и Гоцыка задержали 7 июня текущего года. Причем арест проходил в необычных условиях, чиновник и предприниматель находились в 40 километрах от города и уезжали в неизвестном направлении. Примечательно, что дело было заведено 6 июня и уже на следующий день фигуранты отправились в дальнюю поездку. По версии следствия, они хотели скрыться, однако адвокаты говорят о том, что Вахрин и Гоцык направлялись в зону СВО.
«О намерении Вахрина В.М. скрыться от следствия и суда свидетельствуют его совместные и согласованные с Гоцыком А.В. действия, выраженные в предпринятой ими в ночное время 07.06.2024, то есть на следующий день после возбуждения уголовного дела, попытки вместе покинуть территорию России», — указывалось в материалах дела.
Как говорит тюменский общественник Юрий Рябцев, Алексей Гоцык жаловался, что около пяти часов его везли в багажнике автомобиля в управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Тюменской области. При этом Вахрин находился в салоне.
Однако, несмотря на эти заявления, 8 июня Басманный районный суд Москвы отправил фигурантов в СИЗО на время следствия. Позже о задержании сообщили и в правительстве Тюменской области, отметив, что власти проводят собственную внутреннюю проверку и содействуют следствию. Отметим, что официально Вахрина уволили из правительства 27 сентября текущего года, однако сообщалось, что после ареста заместитель зарплату не получал.
Адвокаты Вахрина и Гоцыка уже не раз просили освободить их подзащитных из-под стражи и изменить меру пресечения на домашний арест. Более того, Вахрин и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следствия о мере пресечения, аргументируя это тем, что предъявленные обвинения являются необоснованными и представляют собой целенаправленное преследование, связанное с антикоррупционной деятельностью фигуранта на посту заместителя губернатора, это указывалось в одном из постановлений московского суда.
При этом адвокат Гоцыка ссылался на то, что по делу «допущена волокита» и с его подзащитным лишь один раз проводились следственные мероприятия. Также адвокат этого фигуранта указал, что «судом не приведен анализ конкретных фактов и материалов, которые свидетельствуют о том, что обвиняемый Гоцык А.В. может скрыться от следствия и суда».
Однако ни один из этих доводов пока не привел к изменению меры пресечения. В последний раз оспорить решение о заключении в СИЗО фигуранты и их адвокаты пытались в сентябре, тогда 23-го числа суд выпустил апелляционное постановление с отказом и оставил Вахрина и Гоцыка в СИЗО.
Кстати, по сей день ни один из фигурантов не признал вину во сменяемом преступлении.
В московском суде на 5 ноября запланировано судебное заседание о продлении срока содержания в СИЗО Вахрину и Гоцыку. Как предполагает юрист Илья Савченко, заключение под стражей все же будет продлено, так как для освобождения фигурантов пока нет веских оснований.
«У нас по процессуальному кодексу заключение в СИЗО применимо, если фигурант обвиняется по стстье, санкция которой предусматривает наказание на срок свыше трех лет. Конечно, указывается, что такая мера применима при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Но с учетом того, что фигуранты пытались скрыться, а один из них судим, то вряд ли меру изменят», — поделился мнением с «Нашим городом» юрист.
Напомним, что Алексей Гоцык ранее обвинялся в умышленном убийстве предпринимателя Баранова, совершенного в январе 1994 года. Тюменский областной суд признал его виновным в совершении указанного деяния и приговорил к 9 годам тюрьмы.
Кстати, в материалах суда по итогам прошлого заседания по поводу изменения меры пресечения указано, что Вахрин снял в Москве квартиру, в которой может отбывать домашний арест. Однако и этот аргумент не стал основанием для освобождения из СИЗО.
Как говорят специалисты, следствие по делу Вахрина и Гоцыка может затянуться до начала 2025-го года, только после этого в суде начнется рассмотрение дела по существу, которое также может затянуться более чем на год. Однако эксперты в области права предполагают, что все это время фигурантам придется находиться в заключении и под домашний арест их могут не отпустить.
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