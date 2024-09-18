Прикарманил за семестр. Тюменский преподаватель воровал деньги у студентов

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, педагог занимал должность в привузовской автошколе, где обучали вождению самоходным транспортом. За деньги преподаватель делал так, чтобы экзамены можно было сдать максимально просто. Также преподаватель брал у студентов деньги за семестры обучения, но не вносил их в кассу учебного заведения, что приводило к долгам у студентов.