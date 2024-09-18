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Posted 18 сентября, 12:58

Published 18 сентября, 12:58

Modified 18 сентября, 13:14

Updated 18 сентября, 13:14

Тюменский преподаватель брал взятки и воровал деньги у студентов

Прикарманил за семестр. Тюменский преподаватель воровал деньги у студентов

18 сентября 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский преподаватель брал взятки и воровал деньги у студентов

Тюменский суд вынес приговор преподавателю Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Он брал взятки от студентов и даже присваивал себе деньги, которые студенты отдавали за обучение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, педагог занимал должность в привузовской автошколе, где обучали вождению самоходным транспортом. За деньги преподаватель делал так, чтобы экзамены можно было сдать максимально просто. Также преподаватель брал у студентов деньги за семестры обучения, но не вносил их в кассу учебного заведения, что приводило к долгам у студентов.

Также у преподавателя можно было купить такие специальности как «Водитель погрузчика», «Тракторист» и «Водитель внедорожных мототранспортных средств А1» без прохождения обучения.

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Приговорили коррупционера к 3 миллионам рублей штрафа в 3 миллиона рублей и запретил занимать госдолжности на срок в 3 года.

Ранее сообщалось о том, что руководитель колонии в Тюменской области получал взятки за УДО и «запрещенку».

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#Александр Смирнов#Коррупция#Новости тюмени#Взятки
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