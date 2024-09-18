Прикарманил за семестр. Тюменский преподаватель воровал деньги у студентов

Posted 18 сентября, 12:58
Published 18 сентября, 12:58
Modified 18 сентября, 13:14
Updated 18 сентября, 13:14
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, педагог занимал должность в привузовской автошколе, где обучали вождению самоходным транспортом. За деньги преподаватель делал так, чтобы экзамены можно было сдать максимально просто. Также преподаватель брал у студентов деньги за семестры обучения, но не вносил их в кассу учебного заведения, что приводило к долгам у студентов.
Также у преподавателя можно было купить такие специальности как «Водитель погрузчика», «Тракторист» и «Водитель внедорожных мототранспортных средств А1» без прохождения обучения.
Приговорили коррупционера к 3 миллионам рублей штрафа в 3 миллиона рублей и запретил занимать госдолжности на срок в 3 года.
Ранее сообщалось о том, что руководитель колонии в Тюменской области получал взятки за УДО и «запрещенку».