38 лет тюрьмы на пятерых: в Тюменской области осудили азербайджанцев-вымогателей

Posted 2 ноября, 08:23
Published 2 ноября, 08:23
Modified 2 ноября, 08:25
Updated 2 ноября, 08:25
По данным суда, пятеро азербайджанцев вымогали денежные средства у бизнесменов. В ноябре 2022 года бандиты пригласили якобы на деловую встречу двух предпринимателей в помещение цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. Правда, деловые переговоры не состоялись — у бизнесменов банда начала требовать деньги. Сначала общая сумма составляла 3 миллиона рублей, позже сократилась до 1 миллиона рублей.
Для запугивания преступники демонстрировали огнестрельное оружие, даже произвели несколько выстрелов в сторону предпринимателей и под ноги. После этого избили и подвесили их за ноги на кран-балку в цеху. Живыми бизнесменов отпустили только при условии выплаты в течение нескольких часов по 500 тысяч рублей с каждого.
Несмотря на угрозы расправы с близкими, пострадавшие все-таки обратились за помощью в правоохранительные органы. Бандитов-вымогателей задержали.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на общий срок 38 лет. Также взыскал с подсудимых солидарно в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 1 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директора тюменской клининговой компании обманул налоговые органы на 69 миллионов рублей. С 2018 по 2020 годы мужчина предоставлял налоговикам фальшивые документы.