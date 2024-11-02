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Posted 2 ноября, 08:23

Published 2 ноября, 08:23

Modified 2 ноября, 08:25

Updated 2 ноября, 08:25

В Тюменской области осудили банду азербайджанцев-вымогателей

38 лет тюрьмы на пятерых: в Тюменской области осудили азербайджанцев-вымогателей

2 ноября 2024, 08:23
Фото: 1MI.

В Тюменской области осудили банду азербайджанцев-вымогателей

Сюжет
Суд
Бандитам назначено наказание в виде лишения свободы на срок на срок 4, 7, 8, 9, 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое решение вынес Ялуторовский районный суд.

По данным суда, пятеро азербайджанцев вымогали денежные средства у бизнесменов. В ноябре 2022 года бандиты пригласили якобы на деловую встречу двух предпринимателей в помещение цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. Правда, деловые переговоры не состоялись — у бизнесменов банда начала требовать деньги. Сначала общая сумма составляла 3 миллиона рублей, позже сократилась до 1 миллиона рублей.

Для запугивания преступники демонстрировали огнестрельное оружие, даже произвели несколько выстрелов в сторону предпринимателей и под ноги. После этого избили и подвесили их за ноги на кран-балку в цеху. Живыми бизнесменов отпустили только при условии выплаты в течение нескольких часов по 500 тысяч рублей с каждого.

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Несмотря на угрозы расправы с близкими, пострадавшие все-таки обратились за помощью в правоохранительные органы. Бандитов-вымогателей задержали.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на общий срок 38 лет. Также взыскал с подсудимых солидарно в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 1 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директора тюменской клининговой компании обманул налоговые органы на 69 миллионов рублей. С 2018 по 2020 годы мужчина предоставлял налоговикам фальшивые документы.

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