38 лет тюрьмы на пятерых: в Тюменской области осудили азербайджанцев-вымогателей

Для запугивания преступники демонстрировали огнестрельное оружие, даже произвели несколько выстрелов в сторону предпринимателей и под ноги. После этого избили и подвесили их за ноги на кран-балку в цеху. Живыми бизнесменов отпустили только при условии выплаты в течение нескольких часов по 500 тысяч рублей с каждого.