Руководителя турфирмы Тюменской области арестовали за кражу 15 млн из бюджета региона.

Posted 1 ноября, 06:08
Published 1 ноября, 06:08
Modified 1 ноября, 06:10
Updated 1 ноября, 06:10
В Тюменской области силовики из регионального ФСБ обнаружили нарушения законодательства, связанные с деятельностью туристической фирмы. Как сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области, такие нарушения были выявлены как у основателя компании, так и у её сотрудников.
По данным следственных материалов, подозреваемые вступили в сговор и, используя поддельные документы о продаже туристических путевок в Ростуризме, присвоили государственные средства, выделенные в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ущерб, нанесённый их действиями бюджету региона, составил более 15 миллионов рублей эти данные пока считаются предварительными.
Правоохранители завели дело по статье УК за мошенничество в составе организованной группы. Сейчас фигурантам, с учетом крупного размера похищенных средств, грозит до 10 лет тюрьмы.
Отметим, что в бюджете Тюменской области и так не хватает средств. В финансовых запасах региона образовалась дефицитная яма, которую сейчас пытаются зарыть с помощью кредитов. Однако пока сделать это не удается. Также для борьбы с долгами власти Тюменской области выложили не менее десяти позиций на Госзакупки с целью привлечения денежных средств по форме повторно используемой линии кредита для финансирования недостатка в областном бюджете.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюменской области снова не нашли заинтересованных в выделении региону заемных средств для покрытия недостатка в областном финансировании. Девять из десяти закупок остались без участия финансовых учреждений — на конкурсы не поступило ни одного предложения.