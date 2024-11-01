Руководителя турфирмы Тюменской области арестовали за кражу 15 млн из бюджета региона.

Отметим, что в бюджете Тюменской области и так не хватает средств. В финансовых запасах региона образовалась дефицитная яма, которую сейчас пытаются зарыть с помощью кредитов. Однако пока сделать это не удается. Также для борьбы с долгами власти Тюменской области выложили не менее десяти позиций на Госзакупки с целью привлечения денежных средств по форме повторно используемой линии кредита для финансирования недостатка в областном бюджете.