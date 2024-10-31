Арбитражи октября: усыновление французами, разлив битума и шокирующие платежки

Posted 31 октября, 05:31
Published 31 октября, 05:31
Modified 31 октября, 05:33
Updated 31 октября, 05:33
Исков от местных налоговиков в Арбитражном суде хватает, однако заявление, поданное в октябре оказалось достаточно неординарным. Необычным его сделала организация, которую хотят признать банкротом- это представительство «Французского агентства по усыновлению». Приличной иска стади долги организации, которые достигают 2,7 миллиона рублей, из которых около 365 тысяч рублей — это пени.
Как пояснили в своём иске налоговики, у должника в Тюменской области 6 сентября 2010 года было зарегистрировано обособленное подразделение организации, что свидетельствует о том, что должник фактически осуществлял деятельность в нашем регионе.
Данные открытых источников говорят о том, что это агентство связано с французской компанией GIP AGENCE FRANCAISE DE L'ADOPTION, которая специализируется на международном усыновлении. Тюменские СМИ писали о том, что тюменские судьи в 2011-м году даже бывали в головном офисе фирмы, располагающимся в здании старинного особняка XVIII века, что в живописном центре Парижа. Гостям из Тюменской области рассказывали, что агентство работает с европейскими, азиатскими и африканскими странами. Во Франции усыновить ребёнка очень сложно. За год не больше 10–12 человек могут стать усыновителями. Для этого необходимо собрать множество документов и долго ждать. Это «удовольствие» могут себе позволить не все — детей усыновляют состоятельные люди.
Указывается, что агентство в Тюмени специализируется на «деятельности в области права», руководителем числится Инна Богатенкова.
«Принимая во внимание, что мер по погашению задолженности по обязательным платежам перед федеральным бюджетом представительство не предпринимало, ИФНС обратилась в суд с заявлением о признании представительства несостоятельным (банкротом)», — указано в материалах дела.
Тюменцы помнят, как в 2021 году в городе обнаружили розлив битума, многие называли его также «лужей мазута». Фотографии с места происшествия выглядели жутко, в черной массе плавал труп собаки и едва живая утка. Птицу достали из битума и пытались спасти, но через пару дней она погибла.
Известно, что на розлив черной жижи горожане жаловались и ранее. Позже сообщалось, что еще в 2019-м году природоохранная прокуратура обнаружила розлив. Анализ почвы показал, что во время демонтажа двух пятитонных металлических емкостей с нефтепродуктами их содержимое неустановленные лица вылили на почвенный покров. Это подтвердили и опросы местных жителей.
Сначала было неясно, кто будет отвечать за произошедшее. Однако правоохранители все же нашли ответственное лицо, и началось разбирательство по уголовному делу по статье «Порча земли», однако оно было закрыто, так как версия о том, что битум мог попасть из хранилища ликвидированного асфальтобетонного завода, не подтвердилась.
После этого разбирательство перенеслось в Арбитражный суд, ответчиком стал департамент земельных отношений Тюменской области. Установлено, что ущерб, нанесённый природе, составил 698 тысяч рублей. За содержание земельного участка несут ответственность региональные власти. Теперь департамент земельных отношений обязан выплатить надзорному ведомству эту сумму в качестве компенсации.
Управляющая компания «Универсал» в Тюмени известна разбирательствами с ресурсоснабжающими организациями. В 2021 году суд постановил, что УК задолжала им 25 миллионов рублей.
Позже на компанию написали новую жалобу, ее авторами были жильцы дома № 9 на улице Моторостроителей. Они пожаловались на завышенные цены на услуги ресурсоснабжающих компаний в полученных платежках. Жильцы требовали от управляющей компании перерасчета, и к делу подключилась прокуратура Ленинского округа. Правоохранители провели проверку и внесли представление о необходимости устранить нарушения и произвести перерасчет.
Однако «Универсал» просто так сдаваться не готов, компания обратилась в Арбитражный суд Тюменской области, чтобы признать решение прокуратуры недействительным. Представители компании считают, что вынесенное представление нарушает права и законные интересы общества. Рассмотрение дела назначено на 25 ноября.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Сергея Роженцева, бывшего заместителя мэра Тюмени и бизнесмена, арестовали по ошибке. Причиной стала невнимательность при проверке документов на поставку обмундирования для участников специальной военной операции.