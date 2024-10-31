Арбитражи октября: усыновление французами, разлив битума и шокирующие платежки

Данные открытых источников говорят о том, что это агентство связано с французской компанией GIP AGENCE FRANCAISE DE L'ADOPTION, которая специализируется на международном усыновлении. Тюменские СМИ писали о том, что тюменские судьи в 2011-м году даже бывали в головном офисе фирмы, располагающимся в здании старинного особняка XVIII века, что в живописном центре Парижа. Гостям из Тюменской области рассказывали, что агентство работает с европейскими, азиатскими и африканскими странами. Во Франции усыновить ребёнка очень сложно. За год не больше 10–12 человек могут стать усыновителями. Для этого необходимо собрать множество документов и долго ждать. Это «удовольствие» могут себе позволить не все — детей усыновляют состоятельные люди.