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Управляющая компания заплатит подростку за сотрясение и обморожение в Тюмени

Управляющая компания заплатит подростку за сотрясение и обморожение в Тюмени

11 июля 2024, 06:40
Фото: 1MI
Школьник поскользнулся возле подъезда и потерял сознание. В январские морозы он пролежал на снегу несколько минут.

В Тюмени управляющая компания выплатит 14-летнему подростку 300 тысяч рублей. Днем 10 января школьник поскользнулся возле подъезда дома на Ставропольской, ударился головой и потерял сознание.

В морозы подросток пролежал на снегу несколько минут. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы, обморожение первой и второй степени кистей рук.

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Прокуратура провела проверку и выяснила, что ребенок получил травмы из-за ненадлежащего содержания управляющей компанией придомовой территории. По решению суда организация выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бетонщик упал в шахту лифта. Мужчина скончался в больнице.

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