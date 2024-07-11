Управляющая компания заплатит подростку за сотрясение и обморожение в Тюмени

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В Тюмени управляющая компания выплатит 14-летнему подростку 300 тысяч рублей. Днем 10 января школьник поскользнулся возле подъезда дома на Ставропольской, ударился головой и потерял сознание.
В морозы подросток пролежал на снегу несколько минут. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы, обморожение первой и второй степени кистей рук.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что ребенок получил травмы из-за ненадлежащего содержания управляющей компанией придомовой территории. По решению суда организация выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бетонщик упал в шахту лифта. Мужчина скончался в больнице.