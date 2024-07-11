В четырех районах Тюмени изымут гаражи и участки ради КРТ

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В Тюмени для проведения комплексного развития территорий будут изъяты здания на четырех участках. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.
«В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства», — говорится в документе.
В районе этой улицы будут изъяты 23 гаража, земельные участки, дома и баня. Также пройдет изъятие нежилых зданий в районе улиц Коммунистическая-Рылеева-Набережная, Елизарова-Холодильная-Харьковская, Дамбовская-Мельникайте и в районе Берегового переулка.
Ранее «Наш город» писал, что в районе Дома обороны в Тюмени снесут дома. На их месте разрешат строить школы, детские сады и другие объекты.