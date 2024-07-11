В четырех районах Тюмени изымут гаражи и участки ради КРТ

В районе этой улицы будут изъяты 23 гаража, земельные участки, дома и баня. Также пройдет изъятие нежилых зданий в районе улиц Коммунистическая-Рылеева-Набережная, Елизарова-Холодильная-Харьковская, Дамбовская-Мельникайте и в районе Берегового переулка.