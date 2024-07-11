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В четырех районах Тюмени изымут гаражи и участки ради КРТ

В четырех районах Тюмени изымут гаражи и участки ради КРТ

11 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI
Под изъятие попали десятки гаражей, нежилых помещений и других строений. На их месте возведут объекты социальной инфраструктуры.

В Тюмени для проведения комплексного развития территорий будут изъяты здания на четырех участках. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

«В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства», — говорится в документе.
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В районе этой улицы будут изъяты 23 гаража, земельные участки, дома и баня. Также пройдет изъятие нежилых зданий в районе улиц Коммунистическая-Рылеева-Набережная, Елизарова-Холодильная-Харьковская, Дамбовская-Мельникайте и в районе Берегового переулка.

Ранее «Наш город» писал, что в районе Дома обороны в Тюмени снесут дома. На их месте разрешат строить школы, детские сады и другие объекты.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Снос домов#Гаражи#КРТ
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