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Житель Екатеринбурга пытался доехать до Тюмени на грузовом поезде

Жена довела: житель Екатеринбурга пытался доехать до Тюмени на грузовом поезде

11 июля 2024, 05:50
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга пытался доехать до Тюмени на грузовом поезде

Мужчина поругался с супругой и решил навестить друга, проживающего в Тюмени. Стоя на переходной площадке между вагонами, «заяц» успел проехать около 130 километров.

Вечером 10 июля в Линейный пункт полиции на станции Камышлов поступило сообщение от дежурной по станции. На переходной площадке между вагонами грузового поезда находился посторонний мужчина.

Транспортные полицейские задержали 41-летнего жителя Екатеринбурга и доставили в пункт полиции. Мужчина рассказал, что таким образом хотел добраться до Тюмени. Стоя на переходной площадке, ему удалось проехать около 130 километров.

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Екатеринбуржец пояснил, что дома поругался с женой, собрал вещи и ушел гулять по городу. Во время прогулки он созвонился с другом из Тюмени, после чего захотел его навестить. Денег на билет у него не было, поэтому он решил отправиться в путь на грузовом поезде.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец выходил из поезда и проткнул ногу арматурой. Пострадавшего оставили на перроне, он ждал медиков полтора часа.

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