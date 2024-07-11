Жена довела: житель Екатеринбурга пытался доехать до Тюмени на грузовом поезде

Екатеринбуржец пояснил, что дома поругался с женой, собрал вещи и ушел гулять по городу. Во время прогулки он созвонился с другом из Тюмени, после чего захотел его навестить. Денег на билет у него не было, поэтому он решил отправиться в путь на грузовом поезде.