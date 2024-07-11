Жена довела: житель Екатеринбурга пытался доехать до Тюмени на грузовом поезде

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Вечером 10 июля в Линейный пункт полиции на станции Камышлов поступило сообщение от дежурной по станции. На переходной площадке между вагонами грузового поезда находился посторонний мужчина.
Транспортные полицейские задержали 41-летнего жителя Екатеринбурга и доставили в пункт полиции. Мужчина рассказал, что таким образом хотел добраться до Тюмени. Стоя на переходной площадке, ему удалось проехать около 130 километров.
Екатеринбуржец пояснил, что дома поругался с женой, собрал вещи и ушел гулять по городу. Во время прогулки он созвонился с другом из Тюмени, после чего захотел его навестить. Денег на билет у него не было, поэтому он решил отправиться в путь на грузовом поезде.
В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему назначили штраф в размере двух тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец выходил из поезда и проткнул ногу арматурой. Пострадавшего оставили на перроне, он ждал медиков полтора часа.