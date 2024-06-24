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Updated Сегодня, 08:24

В районе Дома обороны в Тюмени из-за КРТ снесут дома

В районе Дома обороны в Тюмени из-за КРТ снесут дома

24 июня 2024, 08:22
Фото: 1MI
На месте снесенных домов разрешат построить новые дома, детский сад, школу и другие объекты социальной инфраструктуры. На реализацию проекта выделили пять лет.

В Тюмени в районе Дома обороны и улицы Щербакова в рамках проведения КРТ снесут многоквартирные дома. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова города Тюмени, площадью 1,09 га», — говорится в документе.
Фото: Администрация Тюмени

Под снос пойдут дома №11 на Клары Цеткин, №13б на Таврической и №243в на Щербакова. Срок реализации проекта КРТ — 5 лет.

Ранее «Наш город» писал, что на Широтной в Тюмени снесут скандальный долгострой РЖД. Здание было признано самовольной постройкой в ноябре 2022 года.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Снос домов#Реновация#КРТ
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