В районе Дома обороны в Тюмени из-за КРТ снесут дома

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Тюмени в районе Дома обороны и улицы Щербакова в рамках проведения КРТ снесут многоквартирные дома. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.
«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова города Тюмени, площадью 1,09 га», — говорится в документе.
Под снос пойдут дома №11 на Клары Цеткин, №13б на Таврической и №243в на Щербакова. Срок реализации проекта КРТ — 5 лет.
Ранее «Наш город» писал, что на Широтной в Тюмени снесут скандальный долгострой РЖД. Здание было признано самовольной постройкой в ноябре 2022 года.