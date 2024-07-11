Спрос на перегонку авто по стране и за рубеж вырос у тюменцев на 31%

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Жители Тюмени стали чаще обращаться к перегонщикам. Спрос на их услуги вырос с начала года на 31%, рассказали аналитики «Авито Услуг».
Перегонщики помогают тюменцам перевозить автомобили между городами и ввозить их из-за границы. В ответ на повышенный спрос количество таких специалистов выросло на 23%.
Важный момент при ввозе автомобиля из-за границы — работа с документами. Горожане нередко обращаются к консультантам по таможенному оформлению, а спрос на их услуги за год вырос на 25%.
В летнее время тюменцы стали чаще обращаться к консультантам по сертификации автомобилей. Такие специалисты рассказывают, какие марки подходят для эксплуатации в России и как оформлять все необходимые документы. Спрос на услуги этих специалистов вырос с мая на 114%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на подготовку автомобиля к путешествиям вырос на 15%. Стоимость таких услуг подорожала на 15-20%.