Спрос на перегонку авто по стране и за рубеж вырос у тюменцев на 31%

В летнее время тюменцы стали чаще обращаться к консультантам по сертификации автомобилей. Такие специалисты рассказывают, какие марки подходят для эксплуатации в России и как оформлять все необходимые документы. Спрос на услуги этих специалистов вырос с мая на 114%.