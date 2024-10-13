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Управляющие компании

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2024
Разбилось вдребезги: в Тюмени на припаркованную иномарку обрушилась ледяная глыба
В Тюмени появились первые пострадавшие от сосулек. Накануне ледяная глыба с крыши дома по улице Моторостроителей, 9, рухнула на припаркованный автомобиль Mitsubishi.
13 октября, 06:05
30 УК Тюмени продолжат борьбу за главные призы в конкурсе «Надежный партнер» от УСТЭК
2 августа, 10:31
УСТЭК проверил на прочность и плотность 69% тепловых сетей Тюмени
30 июля, 05:43
Управляющая компания заплатит подростку за сотрясение и обморожение в Тюмени
Школьник поскользнулся возле подъезда и потерял сознание. В январские морозы он пролежал на снегу несколько минут.
11 июля, 06:40
УСТЭК запустил конкурс «Надежный партнер» для жилищных организаций Тюмени
9 июля, 10:29
Тюменский региональный оператор запустил консультации потребителей в экодомах
20 июня, 07:28
В Тюменской области стартовала весенняя кампания по мойке мусорных контейнеров
8 мая, 08:41
МТС увеличил объем хранения данных крупнейшего тюменского центра в сфере ЖКХ
28 февраля, 11:30
2023
«С июля греем воду в тазиках»: тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер
20 ноября 2023, 09:52
«Зарабатывают миллионы!»: почему тюменцам навязывают УК «от застройщика»
20 ноября 2023, 08:34
В Тюмени дети бегают по крыше многоэтажки на Широтной. ВИДЕО
15 ноября 2023, 13:35
В Тюмени появятся органы территориального самоуправления
В Тюмени состоялся семинар, на котором жителя рассказали о том, как организовать территориальное общественное самоуправление. Такой формат самоуправления дает тюменцам возможность самостоятельно принимать решения в устранении разных проблем.
14 ноября 2023, 17:07
Хотели как лучше: тюменцы не могут попасть в подъезд из-за нового домофона
Жильцы подъезда не жаловались на домофон, который они установили за свои деньги. О том, что им придется лишний раз раскошелиться, их никто не предупредил.
9 ноября 2023, 04:17
«Дом провонял нечистотами»: тюменцы вынуждены жить с прорванной канализацией
8 ноября 2023, 12:05
Тюмень полностью готова к отопительному сезону 2023-2024
19 октября 2023, 07:15
«Лайфхак от недовольных»: тюменская УК заблокировала жителей своего дома
25 июля 2023, 07:40
Жители дома рядом с пешеходной улицей Дзержинского боятся обрушения здания
Жители разваливающегося дома по улице Дзержинского, 31, продолжают бить тревогу по поводу аварийного состояния строения и просят администрацию города обратить внимание на данную проблему.
13 июля 2023, 06:45
«Нас хотят доить дальше»: жителям элитного ЖК не дают избавиться от неугодной УК
11 июля 2023, 01:10
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
В редакцию издания обратились жители домов №55 и 51 на улице Советской. Они недовольны работой управляющей компании, обслуживающей дом, и опасаются прорыва труб.
26 июня 2023, 10:51
«Нашествие клещей»: жители одного из микрорайонов жалуются на бездействие УК
31 мая 2023, 06:20

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