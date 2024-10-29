Сыну тюменского экс-депутата грозит срок из-за невнимательности

Posted 29 октября, 08:34
Published 29 октября, 08:34
Modified 29 октября, 08:36
Updated 29 октября, 08:36
Напомним, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время Сергей Роженцев находится под стражей.
По данным источника, близкого к следствию, согласно версии обвинения, в конце сентября 2022 года компания Роженцева, продала общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», которая получила грант правительства Тюменской области, десять тысяч пар берцев для бойцов СВО за 5 тысяч 600 рублей за пару. При этом в середине сентября 2022 года общественники приобретали у производителя обуви берцы по цене 4 тысячи 233 рубля за пару.
Следствие усмотрело сговор, поскольку общественники могли и в этот раз купить ботинки для военных у производителя по цене ниже, озвученной компанией Роженцева.
Однако, по словам инсайдера, на самом деле изначально общественники приобретали берцы за 5 тысяч 79 рублей. В данную цену вошел НДС, который был указан в накладной отдельно.
«В документах прописаны следующие цифры: цена товара без налога, сумма НДС и общая сумма за продукцию, которую платит покупатель. Иногда отдельно НДС не выделяют и указывают в общей стоимости товара. Ячейки с конечной ценой для покупателя, включающей налог за одну единицу товара, в накладных нет. Ее нужно вручную высчитывать. Однако этого никто не сделал», — пояснил источник Ура.Ру.
И добавил, что если бы следователи изучили внимательно все материалы, то заметили и ошибку с НДС и то, что в сентябре 2022 года ежедневно стоимость берцев повышалась — к примеру, за неделю цена за пару ботинок выросла более чем на 457 рублей.
«Сейчас обвинение звучит так: берцы могли купить напрямую за 4233 рубля, а купили через посредника за 5600 рублей — это похоже на мошенничество. Но если исправить ошибки, из-за которых человек уже два месяца сидит в СИЗО, выглядит все иначе. Следует брать в расчет уплаченные налоги, а также расходы на организацию и логистику», — добавил инсайдер.
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