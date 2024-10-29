Сыну тюменского экс-депутата грозит срок из-за невнимательности

И добавил, что если бы следователи изучили внимательно все материалы, то заметили и ошибку с НДС и то, что в сентябре 2022 года ежедневно стоимость берцев повышалась — к примеру, за неделю цена за пару ботинок выросла более чем на 457 рублей.