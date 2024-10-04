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Posted 4 октября, 06:04

Published 4 октября, 06:04

Modified 4 октября, 06:06

Updated 4 октября, 06:06

Тюменский адвокат рассказал, за какие посты в соцсетях тюменцам грозит тюрьма.

Решающий репост: за какие публикации в соцсети тюменцам грозит тюрьма?

4 октября 2024, 06:04
Фото: 1MI
Тюменский адвокат рассказал, за какие посты в соцсетях тюменцам грозит тюрьма.

Тюменский юрист рассказал, за какие посты в соцсетях тюменцам грозит тюрьма

Сюжет
Суд
Некоторые действия в социальных сетях наказуемы. За одни может грозить административный штраф, за другие — реальный срок. Порою для возбуждения дела достаточного одного репоста или едкого комментария. За какие публикации арестовывают тюменцев и как рассматривают преступления «личной страницы».

Репост опасен с давних времен

Суды по делам, основанным на публикациях в социальных сетях, проходят давно. Несмотря на то, что некоторые запреты появились не так давно, статья за экстремизм (282 УК РФ) существовала в уголовном кодексе с момента его принятия. А с расцветом соцсетей ее вменяли как авторам публикаций в интернете, так и тем, кто их репостит.

Как рассказал тюменский адвокат Павел Руснаков, в его практике в 2013 году было первое уголовное дело, связанное с репостом, сделанным одним из местных музыкантов. Мужчина поделился публикацией с музыкальными композициями.

«Ему вменили экстремизм за то, что он на своей страничке „Вконтакте“ перепостил опрос с рядом песен, одна из них на тот момент была запрещенной, ее исполняет группа „Коловрат““, — вспоминает Руснаков.

Тогда, в 2013 году, процесс шел долго. Однако в результате тюменский музыкант получил только штраф, хотя санкция статьи и предусматривала реальное лишение свободы.

Важно понимать, что статья за экстремизм подразумевает наказание за призывы к совершению экстремистской деятельности. В законе указано, что призывом считается выраженное в любой форме обращение к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. Вместе с тем не имеет значения, пробудился ли кто-то на совершение преступлений, нарушение считается совершенным с момента публичного распространения хотя бы одного обращения.

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От экстремизма к дискредитации

С тем, как развивались социальные сети, росло и число дел, основанных на публикациях в интернете. К тому же наказывался не только репост провокационной информации, но и собственное ее создание.

Так, в 2023 году в Тюмени осудили Кирилла Мартюшева, автора 58-секундного ролика — «кружочка» в Телеграме, ему вменили часть 2 статьи 280 УК РФ и приговорили к 3 годам лишения свободы. Публикация того видео, кстати, сейчас будет считаться распространением экстремистских материалов. Однако видео Кирилла показывали в ходе рассмотрения его дела в Центральном районном суде. Парень записал «кружочек» после того, как его отпустили из отделения полиции, где он оказался после митинга. Он высказывал негодования и непонимание происходящего, в его речи прозвучало упоминание «электрического стула».

Эксперт ФСБ установила, что в этом видео парень призывает общественность к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на то, что сторона защиты предоставила экспертизу, которая утверждала, что призывов к экстремизму в роликах нет, Мартюшев все же был признан виновным и получил реальный срок.

Однако дела по публикациям в интернете стали более частыми после изменений в Уголовный кодекс, касающихся фейков и дискредитации ВС РФ.

«Ключевым моментом был период, когда украинцы вбросили фейк о Буче, это было в 2022 году. В Тюмени в основном дела касаются репостов этих вбросов или комментариев под ними. Сейчас в основном по тем событиям находят фигурантов и возбуждают уголовные дела», — рассказал Руснаков.

Привлекают к ответственности обычно за комментарии, в которых содержится негативный отклик о действиях вооруженных сил. Также уголовное дело могут завести на того, кто сделал репост с подписью аналогичного характера.

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Штраф или срок?

Наказание, выбранное автору публикации, комментария или человеку, сделавшему репост, определяется в зависимости от классификации преступления. Как говорит адвокат Руснаков, если преступление относят к части 1 статьи 270 УК РФ, то дела обычно заканчиваются условным наказанием или штрафом. А вот по второй части высока вероятность получить реальный срок. Разница между ними заключается в наличии последствий.

«Но важно понимать, что от возбуждения дела до суда проходит много времени. У меня сейчас есть подзащитная, ей вменили часть первую, но там до суда еще далеко. Однако решение также зависит от поведения подсудимого и наличия или же отсутствия преступлений в прошлом», — объясняет адвокат.

Так, признание вины в делах по публикациям в социальных сетях, как и в других делах, считается смягчающим обстоятельством. Суд обычно принимает во внимание факт того, что обвиняемый раскаялся, что может послужить причиной смягчения приговора. Однако, если обвиняемый проходит по второй части и не признает вину, то высока вероятность того, что он будет отбывать наказание в колонии.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени до сих пор не вынесли приговор по делу полка ДПС, участники которого обвиняются в избиении водителей и пассажиров.

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