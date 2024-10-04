Решающий репост: за какие публикации в соцсети тюменцам грозит тюрьма?

Так, в 2023 году в Тюмени осудили Кирилла Мартюшева, автора 58-секундного ролика — «кружочка» в Телеграме, ему вменили часть 2 статьи 280 УК РФ и приговорили к 3 годам лишения свободы. Публикация того видео, кстати, сейчас будет считаться распространением экстремистских материалов. Однако видео Кирилла показывали в ходе рассмотрения его дела в Центральном районном суде. Парень записал «кружочек» после того, как его отпустили из отделения полиции, где он оказался после митинга. Он высказывал негодования и непонимание происходящего, в его речи прозвучало упоминание «электрического стула».