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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:31

Тюменец переехал невесту ее машиной, избил и утопил авто в болоте

Сценарий для триллера: тюменец переехал невесту ее же машиной и утопил авто в болоте

6 августа 2024, 06:28
Фото: 1MI

Тюменец переехал невесту ее машиной, избил и утопил авто в болоте

Действия настоящего триллера развернулись в начале июля 2023 года в тюменской деревне Муллаши. 8 июля там отдыхала компания тюменцев. Один из приятелей устроил пьяный дебош, завершившийся уголовным делом.
Сюжет
Суд

По данным следствия, друзья, в числе которых был 34-летний предприниматель Вячеслав и его невеста Вера, расположились на берегу карьера, разбили лагерь и отдыхали.

Ближе к вечеру Вячеслав потерял из вида свою невесту. Он пытался до нее дозвониться, но девушка не отвечала и сбрасывала его звонок. Забеспокоившись, он отправился на поиски подруги и недалеко от лагеря обнаружил белую Тoyota Land Cruiser, где в обществе кавказца, как ему показалось, «отдыхала» его невеста.

Вспылив, ревнивец решил наказать подружку и несколько раз дернул дверную ручку иномарки, но водитель дал по газам и уехал с его возлюбленной.

Вячеслав вернулся в лагерь и, собирая свои вещи в палатке, подрался с приятелем Андреем, которому ударом головы сломал нос и наставил синяков.

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Усевшись за руль автомашины Mitsubishi Pajero, принадлежавший его невесте, он задним ходом раздавил палатку, а потом отправился на поиски беглянки. Девушку он обнаружил на дороге и в порыве злости сбил ее. После чего вышел из автомобиля и, угрожая убийством, принялся избивать невесту руками и ногами.

Дебошир на этом не остановился. Вернувшись в лагерь, он растоптал колонку домашней аудиосистемы, сел в машину невесты и, разогнавшись, утопил Mitsubishi в болоте, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

У Веры для следователей нашлась своя версия произошедших событий. Пострадавшая объяснила, что ее жених злоупотребил спиртным и начал ее оскорблять. Поэтому она решила уехать домой со своим знакомым, который отдыхал неподалеку со своей семьей. Однако как только они сели в машину, подбежал жених и попытался открыть дверь. Чтобы он не повредил машину, знакомый девушки уехал от него подальше, а Веру высадил у дороги.

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Суд приговорил Вячеслава к 2,5 годам лишения свободы условно и обязал выплатить потерпевшим компенсации морального время в размере по 200 тысяч рублей каждому.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местный житель до смерти избил свою супругу. Ссора произошла по незначительному поводу.

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