Сценарий для триллера: тюменец переехал невесту ее же машиной и утопил авто в болоте

У Веры для следователей нашлась своя версия произошедших событий. Пострадавшая объяснила, что ее жених злоупотребил спиртным и начал ее оскорблять. Поэтому она решила уехать домой со своим знакомым, который отдыхал неподалеку со своей семьей. Однако как только они сели в машину, подбежал жених и попытался открыть дверь. Чтобы он не повредил машину, знакомый девушки уехал от него подальше, а Веру высадил у дороги.