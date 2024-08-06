Сценарий для триллера: тюменец переехал невесту ее же машиной и утопил авто в болоте

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По данным следствия, друзья, в числе которых был 34-летний предприниматель Вячеслав и его невеста Вера, расположились на берегу карьера, разбили лагерь и отдыхали.
Ближе к вечеру Вячеслав потерял из вида свою невесту. Он пытался до нее дозвониться, но девушка не отвечала и сбрасывала его звонок. Забеспокоившись, он отправился на поиски подруги и недалеко от лагеря обнаружил белую Тoyota Land Cruiser, где в обществе кавказца, как ему показалось, «отдыхала» его невеста.
Вспылив, ревнивец решил наказать подружку и несколько раз дернул дверную ручку иномарки, но водитель дал по газам и уехал с его возлюбленной.
Вячеслав вернулся в лагерь и, собирая свои вещи в палатке, подрался с приятелем Андреем, которому ударом головы сломал нос и наставил синяков.
Усевшись за руль автомашины Mitsubishi Pajero, принадлежавший его невесте, он задним ходом раздавил палатку, а потом отправился на поиски беглянки. Девушку он обнаружил на дороге и в порыве злости сбил ее. После чего вышел из автомобиля и, угрожая убийством, принялся избивать невесту руками и ногами.
Дебошир на этом не остановился. Вернувшись в лагерь, он растоптал колонку домашней аудиосистемы, сел в машину невесты и, разогнавшись, утопил Mitsubishi в болоте, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
У Веры для следователей нашлась своя версия произошедших событий. Пострадавшая объяснила, что ее жених злоупотребил спиртным и начал ее оскорблять. Поэтому она решила уехать домой со своим знакомым, который отдыхал неподалеку со своей семьей. Однако как только они сели в машину, подбежал жених и попытался открыть дверь. Чтобы он не повредил машину, знакомый девушки уехал от него подальше, а Веру высадил у дороги.
Суд приговорил Вячеслава к 2,5 годам лишения свободы условно и обязал выплатить потерпевшим компенсации морального время в размере по 200 тысяч рублей каждому.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местный житель до смерти избил свою супругу. Ссора произошла по незначительному поводу.