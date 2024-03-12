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Молодого человека задержали за дискредитацию ВС РФ в Тюмени

В Тюмени молодого парня задержали за дискредитацию армии РФ

12 марта 2024, 03:57
Фото: 1MI

Молодого человека задержали за дискредитацию ВС РФ в Тюмени

Свою позицию парень выражал в надписях на стенах домов. Задержание молодого человека не обошлось без погони.

Тюменец 2000 года рождения не только изрисовывал стены надписями, дискредитирующими Вооруженные силы РФ, но и активно ломал домофоны на входных дверях подъездов. Задержание проходило при содействии сотрудников Госавтоинспекции.

Молодой человек пытался сбежать от оперативников, но сделать у него это не получилось. При досмотре в его рюкзаке были обнаружены баллончики с краской и трафареты с надписями, дискредитирующими ВС РФ.

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В отношении тюменца составлен протокол об административном нарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Материалы дела переданы в следственные органы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали 19-летнего уроженца Омска. Молодой человек работал курьером на мошенников.

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