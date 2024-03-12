Тюменское УФСИН ищет надзирателей в соцсетях

Сотрудникам обещают льготное исчисление лет выслуги — год будет идти за полтора, возможность выхода на пенсию после 12-14 лет службы, бесплатное обмундирование, медицинское обслуживание и страхование жизни, в том числе для семьи сотрудника, а также предоставление курртно-санаторных путевок с оплатой дороги.