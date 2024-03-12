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Тюменское УФСИН набирает надзирателей через соцсети

Тюменское УФСИН ищет надзирателей в соцсетях

12 марта 2024, 03:30
Фото: 1MI

Тюменское УФСИН набирает надзирателей через соцсети

Ведомство нуждается в младших инспекторах в отдел охраны. Сотрудникам обещают путевки в санатории, дополнительные дни к отпуску и возможность пораньше выйти на пенсию.

На должность младшего инспектора в отдел охраны требуются мужчины старше 18 лет, прошедшие службу в армии, имеющие аттестат об окончании школы, среднее, специальное или высшее образование, ранее работавшие в сфере охраны и умеющие обращаться с оружием. Эти требования указаны в вакансии, опубликованной ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области в группе «Работа Тюмень» ВКонтакте.

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Сотрудникам обещают льготное исчисление лет выслуги — год будет идти за полтора, возможность выхода на пенсию после 12-14 лет службы, бесплатное обмундирование, медицинское обслуживание и страхование жизни, в том числе для семьи сотрудника, а также предоставление курртно-санаторных путевок с оплатой дороги.

Также УФСИН предлагает стабильную зарплату от 40 тысяч рублей, надбавки и оплату переработок, минимум 50 дней отпуска с дополнительными днями, возможность бесплатного получения первого высшего образования и предоставление общежития.

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На данный момент в учреждениях УФСИН наблюдается дефицит кадров — уволившимся сотрудникам не могут найти замену. В 2023 году службу оставили 347 человек, но на работу в ведомство приняли всего 183 сотрудника.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских водителей автобусов переманивают на работу в Москву. Из-за этого в Тюмени продолжает усугубляться дефицит кадров.

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