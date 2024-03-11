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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Волонтеры сообщают о массовом самовыгуле животных в Тюмени.

Десятки трупов по всему городу: тюменцев ужаснула массовая гибель домашних котов

11 марта 2024, 09:48
Фото: 1MI
Волонтеры сообщают о массовом самовыгуле животных в Тюмени.

Десятки трупов домашних котов нашли зоозащитники в Тюмени

С наступлением весны многие владельцы домашних животных решаются выпустить своего питомца погулять на улицу одного, искренне веря в то, что он вернется. Однако запрещается это не только моральными принципами, но и законом.
Сюжет
Закон

В редакцию «Нашего города» обратилась зоозащитница Валерия Горохова, она заметила, что в Тюмени с наступлением весны многие стали выпускать животных на самовыгул. Особенно остро эта проблема касается кошек.

«Очень часто, особенно в частном секторе, мы находим кошек, точнее то, что от них осталось. Из загрызают бродячие собаки и давят машины. Позже оказывается, что хозяин у кота был, но он выпустил питомца погулять. Иногда все же хозяева находят своих котов живыми и потом снова выпускают гулять. Это безалаберность и жестокость. Домашний кот на улице с собаками не выживет», — негодует волонтер.
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Как объяснил юрист Павел Шадрин, самовыгул животных запрещен законом, который приняли летом прошлого года. Если говорить точнее, то депутатами были приняты поправки в статью 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые закрепляют требования к содержанию домашних животных.

«Сейчас неконтролируемое перемещение домашних животных запрещается везде, кроме тех мест, которые разрешены органом местного самоуправления для выгула домашних животных, в том числе собак и котов. В противном случае — это нарушение закона, которое влечет наказание», — говорит специалист.

Сейчас за самовыгул питомца вовсе могут забрать у хозяина, которому будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, а также уголовный срок до пяти лет. Если хозяин выбросил или оставил где-либо питомца, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей

Волонтеры продолжат следить за обстановкой с самовыгулом в городе и в случае обнаружения питомцев они готовы обратиться к правоохранителям.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как жители тюменского дома по улице Профсоюзной, 70, ведут борьбу с соседями-зоозащитниками. Любители братьев меньших приютили в подъезде дома бездомного пса. Собака регулярно облаивает курьеров, бросается на людей, которые передвигаются на самокате или велосипеде.

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