Десятки трупов по всему городу: тюменцев ужаснула массовая гибель домашних котов

Сейчас за самовыгул питомца вовсе могут забрать у хозяина, которому будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, а также уголовный срок до пяти лет. Если хозяин выбросил или оставил где-либо питомца, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей