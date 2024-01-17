nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

В колониях Тюменской области не хватает надзирателей

В тюменских колониях не хватает надзирателей

17 января 2024, 02:54
Фото: 1MI

В колониях Тюменской области не хватает надзирателей

Дефицит возник из-за того, что уволившимся надзирателям не могут найти замену. Об этом рассказывает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.
«В учреждениях УФСИН России по Тюменской области действительно есть проблемы с кадрами. Они связаны в том числе с тем, что там не могут оперативно найти замену сотрудникам, которые по тем или иным причинам были вынуждены оставить службу. При этом требования, которые предъявляются к кандидатам на работу в УФСИН, достаточно серьезные», — рассказал собеседник.

В 2023 году дефицит кадров в учреждениях УФСИН Тюменской области составил 18,7%. Службу оставили 347 человек, на работу в ведомство приняты 183 сотрудника.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на представителей строительных профессий. Потребность в работниках выросла на 59%.

«Не та атмосфера»: тюменцы рассказали, почему увольняются с работы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс рубВ Тюменской области открыты десятки вакансий для военныхВ Тюмени самые большие зарплаты предлагают электромонтажникам и доставщикам пиццы
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#УФСИН#Дефицит#Вакансии#Кадры#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Вчера, 07:26
«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах
Вчера, 08:55
Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени
Вчера, 07:45
Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная
Вчера, 04:05
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Вчера, 09:25
Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска
Вчера, 10:26