В тюменских колониях не хватает надзирателей

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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«В учреждениях УФСИН России по Тюменской области действительно есть проблемы с кадрами. Они связаны в том числе с тем, что там не могут оперативно найти замену сотрудникам, которые по тем или иным причинам были вынуждены оставить службу. При этом требования, которые предъявляются к кандидатам на работу в УФСИН, достаточно серьезные», — рассказал собеседник.
В 2023 году дефицит кадров в учреждениях УФСИН Тюменской области составил 18,7%. Службу оставили 347 человек, на работу в ведомство приняты 183 сотрудника.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на представителей строительных профессий. Потребность в работниках выросла на 59%.