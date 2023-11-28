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В тюменских тюрьмах не хватает надзирателей

В тюменских тюрьмах не хватает надзирателей

28 ноября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Дефицит кадров в учреждениях УФСИН Тюменской области в этом году достиг 18,7%. Такие данные указаны в отчете ведомства, направленного в адрес областной думы.
«Задачи УИС исполняют 2 тысячи 77 сотрудников. Выполнение всего объема задач обеспечивается полностью, несмотря на высокий некомплект личного состава. При штатной численности личного состава 2 тысячи 555 человек, некомплект составляет 478», — сказано в представленном документе.

В отчете отмечено, что в этом году ряды УФСИН покинули 347 человек. При этом на работу в ведомство были приняты 183 сотрудника, пишет Ура. Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября на портале «Работа России» были опубликованы десятки вакансий УФСИН. В исправительные учреждения требовались инспекторы, психологи, специалисты кадрового учета и т. д.

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