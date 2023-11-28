Ради строительства развязки на объездной в Тюмени изымут десятки земельных участков

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Отмечено, что земельные участки ранее был предоставлены в бессрочное пользование юридическому лицу. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Проект строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки был разработан ранее. Осенью этого года документ прошел госэкспертизу. Известно, что сметная стоимость строительства новой развязки в ценах на второй квартал 2022 года составляет 3,8 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в Тюменской слободе начнут строить новую дорожную развязку. На данный момент идет разработка проектной документации.