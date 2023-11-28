Ради строительства развязки на объездной в Тюмени изымут десятки земельных участков

Проект строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки был разработан ранее. Осенью этого года документ прошел госэкспертизу. Известно, что сметная стоимость строительства новой развязки в ценах на второй квартал 2022 года составляет 3,8 миллиардов рублей.