nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В Тюмени ради строительства новой развязки на объездной изымут земельные участки

Ради строительства развязки на объездной в Тюмени изымут десятки земельных участков

28 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI

В Тюмени ради строительства новой развязки на объездной изымут земельные участки

В Тюмени ради строительства новой двухуровневой развязки, которая расположится в районе Воронинских горок, планируют изъять 28 земельных участков. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Тюменской области.

Отмечено, что земельные участки ранее был предоставлены в бессрочное пользование юридическому лицу. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Проект строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки был разработан ранее. Осенью этого года документ прошел госэкспертизу. Известно, что сметная стоимость строительства новой развязки в ценах на второй квартал 2022 года составляет 3,8 миллиардов рублей.

В центре Тюмени изымут земельный участок ради строительства дороги до элитного ЖК
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в Тюменской слободе начнут строить новую дорожную развязку. На данный момент идет разработка проектной документации.

Читайте также:
В Тюмени экс-заключенным готовы платить за работу 160 тысяч рублей. Что надо делать?Тюменская область вошла в десятку лидеров рейтинга прозрачности закупокВ доме на окраине Тюмени найден труп мужчины
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Земельные участки#Дорожное строительство
Подпишитесь
«Дикий кадровый голод»: почему в Тюменской области остро не хватает работников
Сегодня, 07:17
Тюменцам рассказали, как начать жизнь с чистого листа не дожидаясь Нового года
Сегодня, 07:28
В Тюмени подорожали услуги проституток
Сегодня, 05:46
Циклон, разгромивший Крым, доберется до Тюмени?
Сегодня, 06:33
В центре Тюмени откроется торговый центр с бассейном
Вчера, 03:56
«Любил природу, спорт и готовить»: на СВО погиб мобилизованный тюменец
Сегодня, 05:48