В Тюмени ищут надзирателей в колонии. Сколько им готовы платить?

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По данным портала «Работа России», самую маленькую заработную плату, до 18,6 тысяч рублей, будут платить специалистам по кадрам, акушерам-гинекологам и водителям.
Младшему инспектору отдела режима и надзора и младшему инспектору дежурной службы обещают заработную плату в размере 30-36 тысяч рублей. В их обязанности будет входить осуществление надзора за подозреваемыми обвиняемыми и осужденными. От будущих сотрудников требуется среднее полное образование и опыт службы в рядах ВС.
Фельдшеру готовы платить ежемесячно до 40 тысяч рублей. Такую же заработную плату обещают врачу-стоматологу. Самый большой заработок, не менее 50 тысяч рублей, в УФСИН готовы платить начальнику психологической лаборатории за организацию и проведение психологической, консультативной, психокоррекционной работы с сотрудниками и кандидатами, а также психологическое сопровождение подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарегистрирован дефицит сотрудников полиции. В городе он достиг 17% (порядка 360 человек), в целом по области — 11-12%.