В Тюмени ищут надзирателей в колонии. Сколько им готовы платить?

Фельдшеру готовы платить ежемесячно до 40 тысяч рублей. Такую же заработную плату обещают врачу-стоматологу. Самый большой заработок, не менее 50 тысяч рублей, в УФСИН готовы платить начальнику психологической лаборатории за организацию и проведение психологической, консультативной, психокоррекционной работы с сотрудниками и кандидатами, а также психологическое сопровождение подозреваемых, обвиняемых и осужденных.