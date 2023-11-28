В Тюмени экс-заключенным готовы платить за работу 160 тысяч рублей. Что надо делать?

В опубликованной на портале «Работа России» вакансиях указано, что размер заработной платы составляет от 120 до 160 тысяч рублей. Трудиться предстоит вахтами по 12 часов в сутки. Работодатель обещает оплатить проезд к месту работы и предоставить общежитие.