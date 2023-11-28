В Тюмени экс-заключенным готовы платить за работу 160 тысяч рублей. Что надо делать?

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В опубликованной на портале «Работа России» вакансиях указано, что размер заработной платы составляет от 120 до 160 тысяч рублей. Трудиться предстоит вахтами по 12 часов в сутки. Работодатель обещает оплатить проезд к месту работы и предоставить общежитие.
В обязанности будущего сотрудника будут входить монтажные работы, проводимые в рамках ремонта мостовых переходов и автодорог.
«Вакансии доступны лицам, освобождаемым из мест лишения свободы», — отмечено в объявлении.
Всего на работу готовы принять 22 человека.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский заключенный обвинил ишимскую управляющую компанию «Гарант» в невыплате заработной платы. Мужчина проработал там практически все лето, но денег так и не получил.