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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

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В Тюмени экс-заключенных приглашают на работу за 160 тысяч рублей

В Тюмени экс-заключенным готовы платить за работу 160 тысяч рублей. Что надо делать?

28 ноября 2023, 07:53
Фото: 1MI

В Тюмени экс-заключенных приглашают на работу за 160 тысяч рублей

В Тюмени открылись вакансии для бывших осужденных. В частности, экс-заключенным предлагают работу монтажников стальных и железобетонных конструкций.

В опубликованной на портале «Работа России» вакансиях указано, что размер заработной платы составляет от 120 до 160 тысяч рублей. Трудиться предстоит вахтами по 12 часов в сутки. Работодатель обещает оплатить проезд к месту работы и предоставить общежитие.

В обязанности будущего сотрудника будут входить монтажные работы, проводимые в рамках ремонта мостовых переходов и автодорог.

«Вакансии доступны лицам, освобождаемым из мест лишения свободы», — отмечено в объявлении.

Всего на работу готовы принять 22 человека.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский заключенный обвинил ишимскую управляющую компанию «Гарант» в невыплате заработной платы. Мужчина проработал там практически все лето, но денег так и не получил.

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