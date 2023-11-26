«Зэк — бесплатная рабсила»: тюменского заключенного оставили без зарплаты

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Мужчина выполнял ремонтные работы на загородном участке одного из руководителей УК, а также помогал в монтаже и строительстве крыши здания «Водоканала» — Шубурову тогда пояснили, что работы компания проводит в счет долга перед «Водоканалом». Однако денег за выполненную работу он не получил.
Александр написал заявление в полицию, в прокуратуру, а также президенту России. При этом, в прокуратуре Шубурову сообщили, что денежные средства были перечислены. Однако по факту мужчина ничего не получил.
«Просто считают, что если зэк — так можно использовать как бесплатную рабсилу? Только после встречи с прокуратурой узнал, что якобы были мне перечислены 56 тысяч рублей. Но этих денег не было», — посетовал Александр в беседе с редакцией 72.RU.
По его словам, заработная плата у осужденных минимальная, поэтому заключенных и берут на работу — ведь им не надо платить столько, сколько обычным работникам. К примеру, если средний заработок у работников 50 тысяч рублей, то у осужденного — всего 20 тысяч.
«Удержание средств проходит сразу: это исковые требования, коммунальные услуги и так далее», — отметил Шурубов.
В прокуратуре Ишима о данной ситуации знают — сотрудники полиции поводили проверку УК «Гарант», но решили отказать в возбуждении уголовного дела из-за «отсутствия события преступления».
Правда, некоторые нарушения трудового законодательства со стороны компании силовики все-таки обнаружили — фирму обязали устранить недочеты. Кроме того, в отношении директора УК возбудили административное дело.
ООО «Гарант» работает с 2004 года. Владельцами управляющей компании являются (50 на 50) Владимир Новоселов и Александр Поплавский. Первый — занимает должность директора фирмы, второй — его заместителя. В 2022 году выручка УК составила 55,5 миллионов рублей, чистая прибыль 5 миллионов. У компании имеются миллионные долги АО «Водоканал». Согласно данным сервиса Контур.Фокус, фирма должна выплатить 56 миллионов рублей по поданным к ней искам. Большая часть из них касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
Ранее «Наш Город» писал, что представители общественной наблюдательной комиссии Тюменской области посетили на этой неделе СИЗО № 1 в Тюмени. По итогам визита выяснилось, что некоторые камеры в изоляторе переполнены, в связи с чем арестованным не хватает спальных мест.