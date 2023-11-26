«Зэк — бесплатная рабсила»: тюменского заключенного оставили без зарплаты

ООО «Гарант» работает с 2004 года. Владельцами управляющей компании являются (50 на 50) Владимир Новоселов и Александр Поплавский. Первый — занимает должность директора фирмы, второй — его заместителя. В 2022 году выручка УК составила 55,5 миллионов рублей, чистая прибыль 5 миллионов. У компании имеются миллионные долги АО «Водоканал». Согласно данным сервиса Контур.Фокус, фирма должна выплатить 56 миллионов рублей по поданным к ней искам. Большая часть из них касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.