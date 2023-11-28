В доме на окраине Тюмени найден труп мужчины

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале 2022 года в мусорном контейнере обнаружили труп женщины. Как оказалось, тюменку убила семейная пара. Причиной такого поступка стал конфликт на почве ревности. Обвиняемых нашли оперативно — в настоящее время они отбывают наказание в виде лишения свободы в колонии строгого и общего режима.