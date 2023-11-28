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В доме на окраине Тюмени нашли труп мужчины

В доме на окраине Тюмени найден труп мужчины

28 ноября 2023, 06:51
Фото: 1MI

В доме на окраине Тюмени нашли труп мужчины

В Тюмени в пансионате на улице Олимпийской, 20, сегодня ночью местные жители обнаружили труп мужчины. Тело погибшего нашли на пятом этаже.

В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют причины смерти.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале 2022 года в мусорном контейнере обнаружили труп женщины. Как оказалось, тюменку убила семейная пара. Причиной такого поступка стал конфликт на почве ревности. Обвиняемых нашли оперативно — в настоящее время они отбывают наказание в виде лишения свободы в колонии строгого и общего режима.

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