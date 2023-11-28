В Тюмени подорожали услуги проституток

Занятие проституцией в России, в том числе Тюменской области, влечет административну ответственность. Величина штрафа составляет от полутора до двух тысяч рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность и наказание в виде 10 лет лишения свободы.