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В Тюмени подорожали услуги проституток

В Тюмени подорожали услуги проституток

28 ноября 2023, 05:46
Фото: 1MI
Тюменские проститутки второй за последние полгода подняли цены на свои услуги. В среднем стоимость интим-услуг повысилась на 10%. Об этом сообщил источник, знакомый с данной ситуацией.
«„Жрицы любви» теперь предпочитают работать не себя и больше не хотят сотрудничать с сутенерам. Клиентов ищут на специализированных сайтах самостоятельно. Цену за свои услуги устанавливают сами», — сообщил инсайдер Ура.Ру.

Занятие проституцией в России, в том числе Тюменской области, влечет административну ответственность. Величина штрафа составляет от полутора до двух тысяч рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность и наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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