В Тюмени подорожали услуги проституток

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
«„Жрицы любви» теперь предпочитают работать не себя и больше не хотят сотрудничать с сутенерам. Клиентов ищут на специализированных сайтах самостоятельно. Цену за свои услуги устанавливают сами», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
Отметим, что последнее повышение стоимости интим-услуг было зарегистрировано в Тюмени в августе этого года. Тогда они повысились на 20%.
Занятие проституцией в России, в том числе Тюменской области, влечет административну ответственность. Величина штрафа составляет от полутора до двух тысяч рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность и наказание в виде 10 лет лишения свободы.