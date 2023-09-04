В мусорном контейнере нашли труп тюменки, убитой семейной парой

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Супруги из Тюмени убили многодетную мать. Семейная пара решились на это из-за конфликтов на почве ревности. Оказалось, что ранее между погибшей и женатым мужчиной завязался роман. Жена сходила с ума от ревности. Семейная пара посчитала правильным избавиться от соперницы, чтобы спасти брак. Сначала супруги заманили женщину к себе в гости, а затем убили ее. После чего выбросили тело тюменки в мусорный бак. Обвиняемых сразу же нашли, и назначили им наказание в виде лишения свободы сроком на 14 и 12 лет в колонии строгого и общего режима.
Издание 72.ru опубликовало подробности той жуткой трагедии, случившейся 11 февраля 2022 года.
Эльшан и Халила Алиевы были счастливой парой. В какой-то момент в их семейную жизнь вошла подруга Халилы — Алида. Девушка начала выказывать знаки внимания Эльшану. Его супруга все видела и обо всем знала. Конечно, жена ревновала мужчину к сопернице. Однажды Эльшан и вовсе предложил Халиле уехать на родину, чтобы не мешать счастью и новым отношениям. Сначала супруги поссорились, но затем, сговорившись, решили избавиться от соперницы, чтобы спасти свой брак.
Эльшан позвонил любовнице, назначил ей встречу. Он встретил девушку на машине, отвез ее домой, проводил в одну из комнат. Следом в комнату вошла и жена обвиняемого. Соперницы стали ругаться. А Эльшан и вовсе подошел к любовнице и ударил ее несколько раз по лицу. От ударов девушка упала на пол, где мужчина начал избивать ее руками и ногами.
После этого хозяйка дома набросилась на соперницу и стала душить ее шарфом. Эльшан помог своей супруге — он держал руки любовнице, чтобы та не сопротивлялась. Задушить шарфом гостью не получалось. Тогда Халила стала душить девушку голыми руками. У соперницы сначала пошла кровь из носа, потом девушка и вовсе перестала дышать.
Супруги положили тело убитой в мешок и загрузили в машину. После чего мужчина поехал к мусорным бакам, чтобы выбросить тело. В это же время его жена сжигала вещи убитой.
Вечером старший сын убитой позвонил в полицию и сообщил о пропаже матери. Она должна была забрать младших детей из садика, но не явилась в учреждение. Супруг убитой несколько раз звонил ей. Он был удивлен, что Алида не отвечает на звонки. О том, что у женщины есть любовник законный супруг не знал. Труп женщины обнаружили на следующий день на сортировочном заводе.
— Крупногабаритный мешок красного цвета, похожий по структуре на полипропиленовый для строительного мусора. Через порванное отверстие было видно часть человеческого тела. Сотрудник завода убедился, что обнаружен труп человека. Это женщина, поскольку у нее была видна часть лица, пряди волос. Труп был сложен пополам, как книжка, — рассказал сотрудник завода.
После задержания Алиев не признавал свою вину. Он рассказал правоохранителям, что привез любовницу в гости, что та была пьяна. Затем женщины стали спорить, завязалась драка. Однако проверка не выявила следов алкоголя в крови убитой.
Эльшан сообщил, что хотел успокоить соперниц. Он ударил каждую из них по щеке, а после этого ушел из дома, чтобы не смотреть на женскую перепалку. По его словам, он вернулся около 23.00. Алиев поинтересовался, где его любовница. Жена ответила, что та ушла домой. Обвиняемый не признался в убийстве. Отрицал факт того, что избивал девушку, держал ее. Так же он сообщил, что его жена не душила соперницу. Он отрицал и тот факт, что они положили тело в мусорный мешок, погрузили в машину и отвезли.
Жена Алиева признала свою вину лишь частично. Она сообщила правоохранителям, что познакомилась с убитой в парке. Женщины подружились, но спустя какое-то время муж показал супруге сообщения от любовницы. Та собиралась бросить детей и мужа, чтобы уйти к Алиеву. Законную супругу это вывело из себя, тогда она попросила своего мужчину позвать любовницу домой, чтобы разобраться с ней.
Халила сообщила, что соперница пришла к ним в гости пьяная. Женщины стали ругаться, а мужчина влепил каждой из них пощечину и вышел из дома. После этого Халила стала душить подругу. А когда та умерла, то обвиняемая положила тело в мешок и отвезла погибшую к мусорным контейнерам. Одежду и обувь убитой она сожгла в печи.
Однако во время судебного процесса подсудимые несколько раз меняли показания. Суд все же, рассмотрев все доказательства по делу, признал супругов виновными. Кроме того, было доказано, что убийство пара совершила вместе.