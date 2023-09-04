В мусорном контейнере нашли труп тюменки, убитой семейной парой

Эльшан сообщил, что хотел успокоить соперниц. Он ударил каждую из них по щеке, а после этого ушел из дома, чтобы не смотреть на женскую перепалку. По его словам, он вернулся около 23.00. Алиев поинтересовался, где его любовница. Жена ответила, что та ушла домой. Обвиняемый не признался в убийстве. Отрицал факт того, что избивал девушку, держал ее. Так же он сообщил, что его жена не душила соперницу. Он отрицал и тот факт, что они положили тело в мусорный мешок, погрузили в машину и отвезли.