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Posted 2 октября, 04:26

Published 2 октября, 04:26

Modified 2 октября, 04:28

Updated 2 октября, 04:28

суд до сих пор не вынес приговор избившему людей полку ДПС из Тюмени.

Почти 5 лет! Суд до сих пор не вынес приговор избившему людей полку ДПС из Тюмени

2 октября 2024, 04:26
Фото: 1MI
суд до сих пор не вынес приговор избившему людей полку ДПС из Тюмени.

Суд 5 лет не может вынести приговор избившему людей полку ДПС из Тюмени

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Суд
Некоторые тюменцы помнят жуткое видео, распространившееся на всю страну. На нем запечатлено, как несколько сотрудников дорожной службы избивают водителя по неизвестным причинам. В суде они уже в течение 4 лет отрицают свою вину, тогда как пострадавшие надеются привлечь их к ответственности.

Было установлено, что попавшие на видео сотрудники — это тюменский полк ДПС, в состав которого входят Ашот Арутюнян, Денис Федоровский и Андрей Саксин. В суде трем мужчинам выдвинули обвинение за применение насилия к 2 тюменским водителям и их пассажирам. Снимавшая разлетевшееся по всей стране девушка в своих показаниях сообщила, что и ее инспекторы взяли за волосы и швырнули на обочину, после того, как он попыталась спасти супруга от ударов одного из напавших. Все это произошло в 2020-м году, тогда же мужчины были уволены со службы.

Видео: Екатерина Данекина. Видео с нападением на одного из пострадавших водителей.

После первого рассмотрения дела обвиняемых признали виновными, однако им был назначен условный срок. Однако это решение было отменено в результате апелляции, и дело стали рассматривать с нуля еще в прошлом году. Экс-инспекторы вновь стали заявлять о своей невиновности, а пострадавшие стали просить для них реального срока. Как рассказал «Нашему городу» адвокат одного из потерпевших Павел Руснаков, в этот раз вынесение вердикта часто откладывается.

«Почему-то последнее слово говорят уже 3 или 4 месяца. Странная ситуация. Еще одному предстоит сказать свое последнее слово, но и это отложили, причем дату еще так и не определили. В январе делу будет уже 5 лет, не особо понятно, почему настолько тянут вынесением приговора», — рассказал адвокат.

Отметим, что ранее источники редакции рассказывали о том, что близкая родственница одного из патрульных работает в судебной системе региона и якобы имеем большое влияние. По слухам, это и могло стать причиной первого условного срока. Однако объективных подтверждений этой версии нет.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что один из заключенных тюменской колонии, отбывающий наказание за подготовку теракта, просит освободить его досрочно из-за проблем со здоровьем.

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