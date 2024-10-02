Почти 5 лет! Суд до сих пор не вынес приговор избившему людей полку ДПС из Тюмени

Posted 2 октября, 04:26
Published 2 октября, 04:26
Modified 2 октября, 04:28
Updated 2 октября, 04:28
Было установлено, что попавшие на видео сотрудники — это тюменский полк ДПС, в состав которого входят Ашот Арутюнян, Денис Федоровский и Андрей Саксин. В суде трем мужчинам выдвинули обвинение за применение насилия к 2 тюменским водителям и их пассажирам. Снимавшая разлетевшееся по всей стране девушка в своих показаниях сообщила, что и ее инспекторы взяли за волосы и швырнули на обочину, после того, как он попыталась спасти супруга от ударов одного из напавших. Все это произошло в 2020-м году, тогда же мужчины были уволены со службы.
После первого рассмотрения дела обвиняемых признали виновными, однако им был назначен условный срок. Однако это решение было отменено в результате апелляции, и дело стали рассматривать с нуля еще в прошлом году. Экс-инспекторы вновь стали заявлять о своей невиновности, а пострадавшие стали просить для них реального срока. Как рассказал «Нашему городу» адвокат одного из потерпевших Павел Руснаков, в этот раз вынесение вердикта часто откладывается.
«Почему-то последнее слово говорят уже 3 или 4 месяца. Странная ситуация. Еще одному предстоит сказать свое последнее слово, но и это отложили, причем дату еще так и не определили. В январе делу будет уже 5 лет, не особо понятно, почему настолько тянут вынесением приговора», — рассказал адвокат.
Отметим, что ранее источники редакции рассказывали о том, что близкая родственница одного из патрульных работает в судебной системе региона и якобы имеем большое влияние. По слухам, это и могло стать причиной первого условного срока. Однако объективных подтверждений этой версии нет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что один из заключенных тюменской колонии, отбывающий наказание за подготовку теракта, просит освободить его досрочно из-за проблем со здоровьем.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84