Почти 5 лет! Суд до сих пор не вынес приговор избившему людей полку ДПС из Тюмени

Было установлено, что попавшие на видео сотрудники — это тюменский полк ДПС, в состав которого входят Ашот Арутюнян, Денис Федоровский и Андрей Саксин. В суде трем мужчинам выдвинули обвинение за применение насилия к 2 тюменским водителям и их пассажирам. Снимавшая разлетевшееся по всей стране девушка в своих показаниях сообщила, что и ее инспекторы взяли за волосы и швырнули на обочину, после того, как он попыталась спасти супруга от ударов одного из напавших. Все это произошло в 2020-м году, тогда же мужчины были уволены со службы.