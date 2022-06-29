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Тюменский рыбак снял на видео слив мазута в Туру

29 июня 03:33
Фото: 1Mi
Слив мазута в реку Туру снял на видео тюменский рыбак. Ролик с расползающимися по воде масляными пятнами он опубликовал в группе "Рыбалка в Тюменской области". Инцидент произошел в микрорайоне Копытово.

«Река Тура». Скинули мазут. Только что ничего не было, и вот теперь здесь масляные пятна», прокомментировал автор видео.

По словам подписчиков группы, масляные пятна на Туре — это уже обычное дело. Некоторые очевидцы утверждают, что в реку сбрасывают и канализационные отходы.

«У нас ассенизатор прямо в Туру льёт свои труды», написал Павел З.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего еще три года назад в районе ДОКа. Тогда ЧП произошло во время сноса промышленных зданий.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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