Тюменский рыбак снял на видео слив мазута в Туру

«Река Тура». Скинули мазут. Только что ничего не было, и вот теперь здесь масляные пятна», прокомментировал автор видео.
По словам подписчиков группы, масляные пятна на Туре — это уже обычное дело. Некоторые очевидцы утверждают, что в реку сбрасывают и канализационные отходы.
«У нас ассенизатор прямо в Туру льёт свои труды», написал Павел З.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего еще три года назад в районе ДОКа. Тогда ЧП произошло во время сноса промышленных зданий.