Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Тюмени откроется новый ресторан под названием «Восход». В меню будут блюда, приготовленные в концепции «новой русской кухни».
«В целом это русская кухня, но с французским подходом. Это зарождающийся сейчас в Москве тренд, его уже называют „новая русская кухня"", — поделился совладелец заведения.
Данная концепция предполагает приготовление блюд из сезонных продуктов, которые производятся в регионе, где расположено заведение. За основу будут взяты традиционные русские блюда, а сам ресторан, по словам совладельца, будет являться баром-рюмочной.
Заведение планируют открыть в феврале. Оно займет место ресторана японской кухни в центре Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что в элитном тюменском ЖК открылся необычный ресторан. Он предлагает авторские блюда с нестандартной подачей.