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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Тюмени откроется новая рюмочная

Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная

16 января 2024, 04:05
Фото: 1MI

В Тюмени откроется новая рюмочная

В ресторане будут подавать блюда в концепции «новой русской кухни». Совладелец заведения рассказал Ura.ru, когда проект будет готов к открытию.

В Тюмени откроется новый ресторан под названием «Восход». В меню будут блюда, приготовленные в концепции «новой русской кухни».

«В целом это русская кухня, но с французским подходом. Это зарождающийся сейчас в Москве тренд, его уже называют „новая русская кухня"", — поделился совладелец заведения.

Данная концепция предполагает приготовление блюд из сезонных продуктов, которые производятся в регионе, где расположено заведение. За основу будут взяты традиционные русские блюда, а сам ресторан, по словам совладельца, будет являться баром-рюмочной.

Заведение планируют открыть в феврале. Оно займет место ресторана японской кухни в центре Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что в элитном тюменском ЖК открылся необычный ресторан. Он предлагает авторские блюда с нестандартной подачей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Открытие#Еда#Рестораны#Ресторан#Заведения#Любовь Селезнева
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