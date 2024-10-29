nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 10:35

Published 29 октября, 10:35

Modified 29 октября, 10:43

Updated 29 октября, 10:43

Бизнесмен из Тюмени не хотел платить налоги и предложил взятку

Хотел сэкономить. Бизнесмен из Тюмени не хотел платить налоги и предложил взятку

29 октября 2024, 10:35
Фото: 1MI.

Бизнесмен из Тюмени не хотел платить налоги и предложил взятку

В Тюмени задержали одного находчивого предпринимателя. Деньги он предложил сотрудникам таможенной службы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, товар мужчины был задержан за неуплату таможенных сборов, но их уплатить в установленном порядке задержанный не захотел и решил предложить взятку должностному лицу. За миллион рублей предпринимателю должны были вернуть товар — это мобильная, электронная и бытовая техника.

Сотрудник, которому предложили взятку, обратился к руководству. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит как минимум 7 лет тюрьмы.

Прикарманил за семестр. Тюменский преподаватель воровал деньги у студентов
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка.

Читайте также:
В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕОВ селе под Тюменью прощаются с бойцом Росгвардии. Его автомобиль был расстрелянДеньги из воздуха? У тюменских чиновников отбирают деньги и имущество
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Взятка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика