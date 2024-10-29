Хотел сэкономить. Бизнесмен из Тюмени не хотел платить налоги и предложил взятку

Как рассказали в пресс-службе ведомства, товар мужчины был задержан за неуплату таможенных сборов, но их уплатить в установленном порядке задержанный не захотел и решил предложить взятку должностному лицу. За миллион рублей предпринимателю должны были вернуть товар — это мобильная, электронная и бытовая техника.