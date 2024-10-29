Хотел сэкономить. Бизнесмен из Тюмени не хотел платить налоги и предложил взятку

Posted 29 октября, 10:35
Published 29 октября, 10:35
Modified 29 октября, 10:43
Updated 29 октября, 10:43
Как рассказали в пресс-службе ведомства, товар мужчины был задержан за неуплату таможенных сборов, но их уплатить в установленном порядке задержанный не захотел и решил предложить взятку должностному лицу. За миллион рублей предпринимателю должны были вернуть товар — это мобильная, электронная и бытовая техника.
Сотрудник, которому предложили взятку, обратился к руководству. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит как минимум 7 лет тюрьмы.