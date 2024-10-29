nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 09:29

Published 29 октября, 09:29

Modified 29 октября, 09:31

Updated 29 октября, 09:31

В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕО

В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕО

29 октября 2024, 09:29
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
ЧП произошло на улице Ростовцева, 18, сегодня днем. 15-летний школьник попал под колеса грузового автомобиля Shacman когда переходил дорогу по «зебре».

В результате аварии школьник получил травму ноги. В настоящее время он находится в больнице. Также ушибы получила 61-летняя тюменка, которая также переходила дороге по пешеходному переходу — женщина упала, пытаясь отойти назад для того, чтобы не попасть под колеса большегруза.

Видео: ГАИ ТО.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, по какой причине 45-летний водитель не пропустил пешеходов. Его уже привлекли к административной ответственности — выяснилось, что в автомобиле не работает тахограф. Кроме того, отсутствует диагностическая карта.

Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в ДТП травмы получил 3-летний ребенок. Отец малыша уснул за рулем и врезался в стоящую на светофоре легковушку.

Читайте также:
На месте закрывшейся в Конюшне пиццерии появится новое кафе. Чем там будут комить?Снежная буря накроет Тюмень в начале ноябряСыну тюменского экс-депутата грозит срок из-за невнимательности
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Пешеходы#Новости тюмени#Пешеходный переход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика