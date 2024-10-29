В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕО

В результате аварии школьник получил травму ноги. В настоящее время он находится в больнице. Также ушибы получила 61-летняя тюменка, которая также переходила дороге по пешеходному переходу — женщина упала, пытаясь отойти назад для того, чтобы не попасть под колеса большегруза.