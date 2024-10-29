В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕО

Posted 29 октября, 09:29
Published 29 октября, 09:29
Modified 29 октября, 09:31
Updated 29 октября, 09:31
В результате аварии школьник получил травму ноги. В настоящее время он находится в больнице. Также ушибы получила 61-летняя тюменка, которая также переходила дороге по пешеходному переходу — женщина упала, пытаясь отойти назад для того, чтобы не попасть под колеса большегруза.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, по какой причине 45-летний водитель не пропустил пешеходов. Его уже привлекли к административной ответственности — выяснилось, что в автомобиле не работает тахограф. Кроме того, отсутствует диагностическая карта.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в ДТП травмы получил 3-летний ребенок. Отец малыша уснул за рулем и врезался в стоящую на светофоре легковушку.