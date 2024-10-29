Деньги из воздуха? У тюменских чиновников отбирают деньги и имущество

Правоохранители утверждают, что теперь стало гораздо сложнее, чем раньше, переводить имущество на близких родственников. Кроме того, если у государственных служащих и депутатов обнаруживаются сильно завышенные доходы, правоохранительные органы больше не обязаны доказывать факт хищения бюджетных средств. Теперь им достаточно представить в суд информацию о том, что за последние три года на своей должности человек не мог позволить себе приобрести имущество, которое было обнаружено у него или его близких.