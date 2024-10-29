Деньги из воздуха? У тюменских чиновников отбирают деньги и имущество

Posted 29 октября, 08:59
Published 29 октября, 08:59
Modified 29 октября, 09:01
Updated 29 октября, 09:01
Как сообщают «Новые Известия», сейчас чиновникам значительно сложнее скрывать свои нелегальные доходы. С новыми системами уже не так просто переписать полученное или «подаренное» на родственника.
Недавно в городе Владикавказе суд принял решение о возмещении государству имущества стоимостью 20 миллионов рублей, которое было зарегистрировано на женщину, родственницу местного представителя власти. Согласно информации от Федеральной службы исполнения судебных постановлений (ФСИС), затраты на данный дом значительно превышали заработок женщины за последние три года. Оказалось, что квартиру на родственницу переписал её сын, который также трудится на государственной службе.
В Тюменской области суд принял решение о конфискации дома и 5,3 миллионов рублей у бывшего руководителя отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора и его родственника. Чиновник не смог предоставить убедительных доказательств законности получения этих средств и недвижимости. Было установлено, что мужчина купил земельный участок и дом на сумму 9,7 миллиона рублей, используя неподтвержденные доходы. Также на банковском счете бывшего служащего было найдено 5,3 миллиона рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Для избежания антикоррупционной ответственности по предоставлению информации о расходах, чиновник перевел недвижимость и счет на своего родственника — тестя. В результате все конфискованное перешло в доход государства.
Аналогичным образом государство получило и еще 11 миллионов рублей после разбирательства в отношении сотрудника городской администрации Тюмени. Такую сумму чиновник и его супруга смогли накопить за 3 года, но она значительно превышала сумму официальных доходов.
Правоохранители утверждают, что теперь стало гораздо сложнее, чем раньше, переводить имущество на близких родственников. Кроме того, если у государственных служащих и депутатов обнаруживаются сильно завышенные доходы, правоохранительные органы больше не обязаны доказывать факт хищения бюджетных средств. Теперь им достаточно представить в суд информацию о том, что за последние три года на своей должности человек не мог позволить себе приобрести имущество, которое было обнаружено у него или его близких.
Если человек не может объяснить происхождение денег на своих счетах и обосновать покупку дорогой недвижимости, все эти активы могут быть конфискованы в пользу государства.
Рост числа судебных разбирательств в отношении чиновников и членов их семей обусловлен тем, что правоохранительные органы получили доступ к системе межведомственного электронного обмена информацией. Эта система предоставляет прокурорам и другим представителям силовых структур круглосуточный доступ к более чем 100 различным государственным базам данных. Благодаря этому они могут мгновенно получать любую необходимую информацию о проверяемых лицах, не покидая рабочего места.
Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что если в первый год использования этой нормы в суд были направлены иски о взыскании неподтвержденных доходов на сумму 90 миллионов рублей, то за первые полгода текущего года эта сумма уже превысила 420 миллионов.
С помощью одного щелчка мыши теперь можно получить информацию о наличии у госслужащих счетов в банках, доходах, имуществе и автомобилях, об административных нарушениях и других аспектах. Как сообщил тюменский юрист Павел Шадрин, все родственницы богатых госслужащих могут потерять незаконно приобретенную недвижимость, но здесь важен срок давности.
«Процесс взыскания осуществляется в гражданском порядке, и обычно исковая давность в таких делах составляет три года», — указывает специалист.
Также юрист указывает, что при обнаружении необоснованных доходов за последние три года чиновнику уже не поможет увольнение. Если обогащение произошло три года и один день назад, то привлечь его к ответственности уже не удастся.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что бывшему депутату Тюменской городской Думы Андрею Киму предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов.