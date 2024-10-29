В селе под Тюменью прощаются с бойцом Росгвардии. Его автомобиль был расстрелян

Posted 29 октября, 07:34
Published 29 октября, 07:34
Modified 29 октября, 07:36
Updated 29 октября, 07:36
Автомобиль «Урал» в котором находился Дмитрий с сослуживцами был расстрелян неизвестными 24 октября 2024 года в Грозненском районе. Нападавшие скрылись, в настоящее время ведется их розыск.
В результате нападения пострадали двое бойцов — один из них, 34-летний Дмитрий, получил смертельное ранение. Погибший боец Росгвардии родился и вырос в Аромашевском районе. В последние годы жил и работал в Новоуральске. Там же в 2026 году заключил контракт и отправился на службу в Чечню.
Известно, что у военного была девушка, несколько месяцев назад родилась дочь. Пара планировала пожениться, купить дом в Свердловской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной операции погиб военный из Сладковского района Иван Мельник. Похороны бойца состоялись на минувшей неделе.