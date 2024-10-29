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Posted 29 октября, 07:34

Published 29 октября, 07:34

Modified 29 октября, 07:36

Updated 29 октября, 07:36

В Тюменской области хоронят бойца Росгвардии, погибшего в Чечне

В селе под Тюменью прощаются с бойцом Росгвардии. Его автомобиль был расстрелян

29 октября 2024, 07:34
Фото: 1MI.

В Тюменской области хоронят бойца Росгвардии, погибшего в Чечне

В Аромашевском районе, в селе Сорочкино, сегодня хоронят погибшего в Чеченской Республике бойца Росгвардии из Тюменской области Дмитрия Верещенко.

Автомобиль «Урал» в котором находился Дмитрий с сослуживцами был расстрелян неизвестными 24 октября 2024 года в Грозненском районе. Нападавшие скрылись, в настоящее время ведется их розыск.

Фото: ВК Виталия Верещенко

В результате нападения пострадали двое бойцов — один из них, 34-летний Дмитрий, получил смертельное ранение. Погибший боец Росгвардии родился и вырос в Аромашевском районе. В последние годы жил и работал в Новоуральске. Там же в 2026 году заключил контракт и отправился на службу в Чечню.

Известно, что у военного была девушка, несколько месяцев назад родилась дочь. Пара планировала пожениться, купить дом в Свердловской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной операции погиб военный из Сладковского района Иван Мельник. Похороны бойца состоялись на минувшей неделе.

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