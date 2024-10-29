В селе под Тюменью прощаются с бойцом Росгвардии. Его автомобиль был расстрелян

В результате нападения пострадали двое бойцов — один из них, 34-летний Дмитрий, получил смертельное ранение. Погибший боец Росгвардии родился и вырос в Аромашевском районе. В последние годы жил и работал в Новоуральске. Там же в 2026 году заключил контракт и отправился на службу в Чечню.