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Posted 29 октября, 06:13

Published 29 октября, 06:13

Modified 29 октября, 06:36

Updated 29 октября, 06:36

Пьяный тюменец вез мать с ребенком в магазин и перевернулся в кювет

Пьяный тюменец вез мать с ребенком в магазин и перевернулся в кювет

29 октября 2024, 06:13
Сюжет
Дети
Авария случилась накануне в Нижнетавдинском районе. На автодороге Тюмень — Нижняя Тавда в с проезжей части дороги съехал в кювет и перевернулся автомобиль Nissan.

Водитель иномарки был пьян — алкотестер показал 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В момент ДТП в автомобиле находились 33-летняя женщина (знакомая водителя) и ее 7-летний ребенок. Они получили ушибы. По словам пострадавшей, они направлялись в магазин.

Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла накануне вечером в Тюмени. На 2-й Луговой в стоящий на светофоре Kia врезался Chery. 36-летний водитель Chery уснул за рулем. В ДТП травмы получил 3-летний ребенок, который ехал на переднем сиденье в автокресле.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на трассе Тюмень — Нижняя Тавда произошло серьезное ДТП. В аварию попали двое подростков — они получили тяжелые травмы.

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