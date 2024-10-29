Пьяный тюменец вез мать с ребенком в магазин и перевернулся в кювет

Posted 29 октября, 06:13
Published 29 октября, 06:13
Modified 29 октября, 06:36
Updated 29 октября, 06:36
Водитель иномарки был пьян — алкотестер показал 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В момент ДТП в автомобиле находились 33-летняя женщина (знакомая водителя) и ее 7-летний ребенок. Они получили ушибы. По словам пострадавшей, они направлялись в магазин.
Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла накануне вечером в Тюмени. На 2-й Луговой в стоящий на светофоре Kia врезался Chery. 36-летний водитель Chery уснул за рулем. В ДТП травмы получил 3-летний ребенок, который ехал на переднем сиденье в автокресле.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на трассе Тюмень — Нижняя Тавда произошло серьезное ДТП. В аварию попали двое подростков — они получили тяжелые травмы.