Пьяный тюменец вез мать с ребенком в магазин и перевернулся в кювет

Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла накануне вечером в Тюмени. На 2-й Луговой в стоящий на светофоре Kia врезался Chery. 36-летний водитель Chery уснул за рулем. В ДТП травмы получил 3-летний ребенок, который ехал на переднем сиденье в автокресле.