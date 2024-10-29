КРТ на Доме обороны. Известно имя компании, которая будет стоить там высотки

Всего на торги было подано пять заявок, правда до участия в аукционе было допущено четыре компании: ООО «СЗ „СМП-Инвест“, ООО СЗ „Завод ЖБИ-3“, ООО СЗ „ПСФ „Зодчий“, ООО „М-СТРОЙ“. Компании ООО СЗ „Сибирь“ было отказано в допуске к торгам из-за отсутствия необходимых документов.