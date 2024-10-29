КРТ на Доме обороны. Известно имя компании, которая будет стоить там высотки

Posted 29 октября, 06:33
Published 29 октября, 06:33
Modified 29 октября, 06:35
Updated 29 октября, 06:35
Всего на торги было подано пять заявок, правда до участия в аукционе было допущено четыре компании: ООО «СЗ „СМП-Инвест“, ООО СЗ „Завод ЖБИ-3“, ООО СЗ „ПСФ „Зодчий“, ООО „М-СТРОЙ“. Компании ООО СЗ „Сибирь“ было отказано в допуске к торгам из-за отсутствия необходимых документов.
Компания «М-СТРОЙ» предложила за 1,09 гектаров земли в границе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова КРТ более 5 миллионов рублей при начальной цене лота 3 тысячи 368 рублей. Ближайший конкурент, СЗ «ПСФ „Зодчий“, предложил цену за земельный участок 4,2 миллиона рублей.
Согласно условиям контракта, «М-СТРОЙ» предстоит в течение пяти лет снести три многоквартирных дома, в том числе один неаварийный. На их месте должны быть построены высотки, а также школы, детсады, спортивные площадки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили участок набережной площадью более 3,7 тысячи квадратных метров по улице Причальная, 3. Начальная стоимость лота составляет 32 миллиона рублей.