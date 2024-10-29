Недойные коровы? Цены на «молочку» в Тюменской области показывают рекордный рост

Также одной из ключевых причин роста цен на молоко является неравновесие между спросом и предложением. В Тюменской области наблюдается увеличенный спрос на молочные продукты, при этом предложение молока не всегда успевает за растущими потребностями. По данным управления сельского хозяйства Тюменской области, производство молока в 2022 году увеличилось лишь на 3% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году на 5% в сравнению с 2022-м, однако этого не достаточно для удовлетворения полного спроса.