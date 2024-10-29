Недойные коровы? Цены на «молочку» в Тюменской области показывают рекордный рост

Posted 29 октября, 05:52
Published 29 октября, 05:52
Modified 29 октября, 05:54
Updated 29 октября, 05:54
За прошедшие девять месяцев цены на молоко увеличились на 10-14 рублей. Сегодня в среднем литр пастеризованного молока с жирностью от 2,5% до 3,2% можно купить за 92 рубля и 62 копейки, а стерилизованное — за 113 рублей и 7 копеек.
В начале года стоимость молока варьировалась от 82 рублей 25 копеек до 98 рублей 47 копеек. В Тюмени, согласно данным Росстата, средняя цена за литр молока составляет от 79 рублей 59 копеек до 114 рублей 45 копеек. В Ишиме и Тобольске цены на молоко находятся в пределах 75,46-100,38 и 79,42-108,17 рубля соответственно.
«Общие экономические условия в стране оказывают значительное влияние на ценообразование. В последние годы Россия сталкивается с экономической нестабильностью, вызванной различными факторами, включая санкции и изменения на глобальных рынках», — указывает доктор экономических наук Леонид Вараксин.
В магазинах можно обнаружить молоко разных брендов: «Ситниковское» объемом 900 миллилитров можно приобрести минимум за 59-63 рубля, а «Ирбитское» — за 66 рублей. Продукция под марками «Село зеленое», «Домик в деревне» и «Простоквашино» продается примерно по 100 рублей за литр.
Необходимо отметить, что параллельно с ростом цен на молоко, увеличиваются и цены на другие молочные товары, включая сметану, творог, сыры и масло. С начала года цена за килограмм сметаны выросла на 37,62 рубля, достигнув отметки в 300 рублей, за творог пришлось заплатить на 24 рубля больше, теперь он стоит 425 рублей, а сыр подорожал почти на 37,5 рубля, до 961 рубля за килограмм.
В некоторых супермаркетах стоимость сливочного масла достигла 400 рублей за пачку из-за резкого роста цен и сообщений производителей о приостановке поставок в магазины. В некоторых торговых точках полки со сливочным маслом оказались пустыми.
Экономист Вараксин выделил несколько главных причин роста цен на «молочку», среди них: инфляция, стоимость транспортировочных и упаковочных материалов, рост стоимости сырья и кормов, повышение затрат на производство.
«Одним из наиболее значимых можно назвать рост цен на сырье и корма, они поднялись на 30-45%. Хотя и цены итоговой упаковки подскочила на 20%», — говорит эксперт.
Также одной из ключевых причин роста цен на молоко является неравновесие между спросом и предложением. В Тюменской области наблюдается увеличенный спрос на молочные продукты, при этом предложение молока не всегда успевает за растущими потребностями. По данным управления сельского хозяйства Тюменской области, производство молока в 2022 году увеличилось лишь на 3% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году на 5% в сравнению с 2022-м, однако этого не достаточно для удовлетворения полного спроса.
К тому же и у тюменских фермеров на фоне удорожания расходов не всё так гладко. За прошлый год количество фермерских хозяйств, занимающихся производством мяса, уменьшилось на 17% в данном районе. Это произошло из-за того, что доходы от животноводства оказались ниже расходов. По информации отдела сельскохозяйственного комплекса Тюменской области, в данный момент в регионе действует 64 частных фермы по производству мяса, в то время как в начале текущего года их было 74.
Фермеры отмечают, что в настоящее время выращивание мясной коровы становится неоправданно затратным процессом, так как для этого требуются значительные инвестиции в течение трех лет. В общем, чтобы вырастить 400 килограммов мяса, нужно примерно полтора года. те же проблемы касаются и молочного производства.
Некоторые тюменские фермеры перестали получать субсидии на поголовье от властей, что стало причиной их прозябания в долгах, об этом говорили сами владельцы хозяйств. При этом, экономист Вараксин считает, что необходимо продолжать поддерживать местных производителей и не допускать ликвидации дже небольших хозяйств.
Следует отметить, что в октябре в Тюменской области были внесены изменения в программу поддержки фермерских хозяйств. По планам местных властей, новые субсидии помогут семейным фермам возместить расходы на приобретение сельскохозяйственных животных. Компенсация составит до 60% от затрат, но не превысит 20 миллионов рублей.
Однако затраты на производство по-прежнему останутся высокими. К тому же, даже государственные меры поддержки, малый и средний бизнес в агросекторе сталкивается с рядом трудностей, что будет на общие цены на молоко.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области стоимость красной икры выросла в 1,5 раза. Если еще год назад средняя цена за килограмм составляла 6 тысяч рублей, то сегодня уже практически 9 тысяч.