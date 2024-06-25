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Published Сегодня, 04:55

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В Тюмени стали выпускать больше водки и меньше пива

Вместо молока водка: в Тюмени выросло производство крепкого алкоголя

25 июня 2024, 04:55
Фото: 1MI

В Тюмени стали выпускать больше водки и меньше пива

С начала года в регионе нарастили производство водки на 25,1%. Также увеличились объемы выпуска мясных полуфабрикатов — почти на 70%, муки — на 84,9%, кисломолочных продуктов — на 8,4%, комбикорма — на 4,6%.

Такие данные указаны в итогах социально- социально-экономического развития Тюмени за первый квартал 2024 года.

В документе отмечено, что одновременно с этим значительно сократились объемы выпуска пивных напитков — более чем на 41%. Стали меньше производить сливочного масла (на 6,7%), молока (на 3%), хлебобулочных и кондитерских изделий — на 2,9 и 5% соответственно. Также снизились объемы выпуска рыбной продукции — на 6,7%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число жителей, страдающих ожирением выросло за год на 6,5%. В список самых «тяжелых» вошли Армизонский, Сорокинский, Исетский район, Ишимский, Увастский районы, Тюмень и Ишим.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Производство#Продукты#Водка#Вредное производство
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