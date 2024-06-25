Вместо молока водка: в Тюмени выросло производство крепкого алкоголя

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Такие данные указаны в итогах социально- социально-экономического развития Тюмени за первый квартал 2024 года.
В документе отмечено, что одновременно с этим значительно сократились объемы выпуска пивных напитков — более чем на 41%. Стали меньше производить сливочного масла (на 6,7%), молока (на 3%), хлебобулочных и кондитерских изделий — на 2,9 и 5% соответственно. Также снизились объемы выпуска рыбной продукции — на 6,7%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число жителей, страдающих ожирением выросло за год на 6,5%. В список самых «тяжелых» вошли Армизонский, Сорокинский, Исетский район, Ишимский, Увастский районы, Тюмень и Ишим.