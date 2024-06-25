Вместо молока водка: в Тюмени выросло производство крепкого алкоголя

В документе отмечено, что одновременно с этим значительно сократились объемы выпуска пивных напитков — более чем на 41%. Стали меньше производить сливочного масла (на 6,7%), молока (на 3%), хлебобулочных и кондитерских изделий — на 2,9 и 5% соответственно. Также снизились объемы выпуска рыбной продукции — на 6,7%.