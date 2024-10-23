В Тюмени выросли цены на кофе

Posted 23 октября, 03:52
Published 23 октября, 03:52
Modified 23 октября, 03:54
Updated 23 октября, 03:54
Увеличение стоимости напитка связывают с подорожанием зёрен сорта «Арабика». Так, по данным РБК Тюмень, средняя цена чашки кофе в областной столице выросла до 199 рублей. В сентябре максимальная стоимость составляла 168 рублей за капучино.
Эксперты отрасли отмечают, что цены уже поднимались в начале лета. Тогда скачок оценивали в 20-30%. Кроме того, не стоит исключать возможности поднятие цен на кофе ещё раз, до конца года.
Ранее «Наш город"сообщал, что в Тюмени мастера салонов красоты повысили цены на свои услуги. В среднем подорожание составило от 300 до 500 рублей.