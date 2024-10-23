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Posted 23 октября, 03:52

Published 23 октября, 03:52

Modified 23 октября, 03:54

Updated 23 октября, 03:54

В Тюмени выросли цены на кофе

В Тюмени выросли цены на кофе

23 октября 2024, 03:52
Фото: 1MI
Стоимость кофе в заведениях Тюмени резко увеличился. Скачок цен произошел в сентября этого года, сообщили эксперты.

Увеличение стоимости напитка связывают с подорожанием зёрен сорта «Арабика». Так, по данным РБК Тюмень, средняя цена чашки кофе в областной столице выросла до 199 рублей. В сентябре максимальная стоимость составляла 168 рублей за капучино.

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Эксперты отрасли отмечают, что цены уже поднимались в начале лета. Тогда скачок оценивали в 20-30%. Кроме того, не стоит исключать возможности поднятие цен на кофе ещё раз, до конца года.

Ранее «Наш город"сообщал, что в Тюмени мастера салонов красоты повысили цены на свои услуги. В среднем подорожание составило от 300 до 500 рублей.

#Егор Тимофеев#Общество#Кофейня#Новости тюмени#Цены#Еда
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