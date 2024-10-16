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Posted 16 октября, 11:35

Published 16 октября, 11:35

Modified 16 октября, 11:37

Updated 16 октября, 11:37

Дорого-богато. В Тюменской области выросли цены на частные дома

Дорого-богато. В Тюменской области выросли цены на частные дома

16 октября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
По информации федерального портала «Мир квартир», Тюменская область попала в список трех регионов, в которых за последний квартал выросла стоимость частных домов.

Тюменская область занимает третье место в топе регионов, в которых за последние три месяца выросла стоимость частных домов. Ценник увеличился на 6,7 процентов.

Как сообщают аналитики, средняя цена частного дома в нашем регионе — 7 662 116 рублей. На первом месте в данном рейтинге расположилась Магаданская область, на втором — Ингушетия.

Цены на «вторичку» выросли в Тюмени за год на 5,6 процентов. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке сегодня составляет 6,3 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил о том, что в ближайшем будущем стоимость недвижимости может существенно снизиться. Это произойдет из-за недостачи финансовых средств, заложенных на субсидирование ипотечных программ.

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