В Тюмени подросток на карте сбил коляску с младенцем

Posted 16 октября, 07:39
Published 16 октября, 07:39
Modified 16 октября, 07:41
Updated 16 октября, 07:41
В результате происшествия, травмы получили как подросток, так и мужчина с маленьким ребенком. Мать потерпевшего мальчика заявила гражданский иск на сумму 300 тысяч рублей.
Как пояснили в прокуратуре Тюменской области, в отношении предпринимателя уже утверждено обвинительное заключение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Бизнесмен не обеспечил безопасные условия оказания услуги, в том числе не окружил зону движения автомобилей барьером достаточной высоты для предотвращения их выезда за пределы трассы, надлежащее техническое обслуживание аттракциона», — пояснили ведомстве.
В ближайшее время в Центральном районном суде Тюмени состоится рассмотрение уголовного дела по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил у управляющей компании более 150 тысяч рублей за упавшую на него с крыши сосульку. Из-за полученных травм мужчине пришлось проходить длительное лечение.