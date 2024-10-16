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Posted 16 октября, 07:39

Published 16 октября, 07:39

Modified 16 октября, 07:41

Updated 16 октября, 07:41

В Тюмени подросток на карте сбил коляску с младенцем

В Тюмени подросток на карте сбил коляску с младенцем

16 октября 2024, 07:39
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Тюменского предпринимателя, организовавшего прокат мини-автомобилей на территории одного из ТЦ будут судить. По вине 34-летнего бизнесмена 11-летний школьник на микроавто, не справившись с его управлением, выехал с трассы и сбил мужчину с коляской, в которой находился младенец.

В результате происшествия, травмы получили как подросток, так и мужчина с маленьким ребенком. Мать потерпевшего мальчика заявила гражданский иск на сумму 300 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре Тюменской области, в отношении предпринимателя уже утверждено обвинительное заключение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Бизнесмен не обеспечил безопасные условия оказания услуги, в том числе не окружил зону движения автомобилей барьером достаточной высоты для предотвращения их выезда за пределы трассы, надлежащее техническое обслуживание аттракциона», — пояснили ведомстве.

В ближайшее время в Центральном районном суде Тюмени состоится рассмотрение уголовного дела по существу.

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Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил у управляющей компании более 150 тысяч рублей за упавшую на него с крыши сосульку. Из-за полученных травм мужчине пришлось проходить длительное лечение.

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