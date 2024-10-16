В Тюмени подросток на карте сбил коляску с младенцем

Сюжет Суд

Тюменского предпринимателя, организовавшего прокат мини-автомобилей на территории одного из ТЦ будут судить. По вине 34-летнего бизнесмена 11-летний школьник на микроавто, не справившись с его управлением, выехал с трассы и сбил мужчину с коляской, в которой находился младенец.