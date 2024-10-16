«Тюремный» доктор из Тюмени рассказала, почему не боится осужденных

Posted 16 октября, 10:54
Published 16 октября, 10:54
Modified 16 октября, 10:56
Updated 16 октября, 10:56
Сначала Лариса Милова работала рядовым доктором. В 2016 году она заняла должность начальника медицинской части исправительной колонии №2. Через год стала начальником туберкулезной больницы Лечебного исправительного учреждения №19 управления ФСИН по Тюменской области (там она проработала до прошлого года).
Женщина, которую называют «Тюремным доктором», возглавляла и медико-санитарную часть № 72 ФСИН России.
Лариса Милова уверена, что чтобы работать в уголовно-исполнительной системе, нужно бы уникальным, гуманным и стойким человеком.
Она призналась, что летом 2013 года даже хотела расстаться с медициной и сменить род деятельности. Этому помешал удивительный случай. Во время поездки в поезде женщина услышала обеспокоенные крики проводницы: «Врача! Врача!». Лариса тут же бросилась на помощь пассажирке соседнего вагона, которой резко стало плохо. Таким образом желание уйти из медицины пропало благодаря случаю, рассказала Лариса Владимировна тюменскому изданию Вслух.ru.
Именно после этого момента женщина поняла, что медицина — ее настоящее призвание. Она попала на службу в пенитенциарную медицину. По словам Ларисы, у нее перед осужденными никогда не было страха. Причина простая: воспринимает заключенных, как простых пациентов.
— Мы не читаем их личные дела и приговоры, а воспринимаем только как пациентов. Несмотря на то, что осужденные жалуются и, бывает, предъявляют претензии, они все-таки уважают медицину «за колючкой», — рассказала тюменка.
Многие из заключенных, как и другие люди, видят во врачах надежду на свое выздоровление и дальнейшую жизнь, добавила она.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семья погибшего военного бьется за деньги с его супругой. Он женился за три дня до гибели на фронте. Родственники подозревают женщину в мошенничестве.