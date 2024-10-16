nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 10:54

Published 16 октября, 10:54

Modified 16 октября, 10:56

Updated 16 октября, 10:56

«Тюремный» доктор из Тюмени рассказала, почему не боится осужденных

«Тюремный» доктор из Тюмени рассказала, почему не боится осужденных

16 октября 2024, 10:54
Фото: 1MI
«Тюремный» доктор Лариса Милова рассказала, испытывает ли она страх перед заключенными людьми, и почему решила не уходить из медицины.

Сначала Лариса Милова работала рядовым доктором. В 2016 году она заняла должность начальника медицинской части исправительной колонии №2. Через год стала начальником туберкулезной больницы Лечебного исправительного учреждения №19 управления ФСИН по Тюменской области (там она проработала до прошлого года).

Женщина, которую называют «Тюремным доктором», возглавляла и медико-санитарную часть № 72 ФСИН России.

Лариса Милова уверена, что чтобы работать в уголовно-исполнительной системе, нужно бы уникальным, гуманным и стойким человеком.

Она призналась, что летом 2013 года даже хотела расстаться с медициной и сменить род деятельности. Этому помешал удивительный случай. Во время поездки в поезде женщина услышала обеспокоенные крики проводницы: «Врача! Врача!». Лариса тут же бросилась на помощь пассажирке соседнего вагона, которой резко стало плохо. Таким образом желание уйти из медицины пропало благодаря случаю, рассказала Лариса Владимировна тюменскому изданию Вслух.ru.

Именно после этого момента женщина поняла, что медицина — ее настоящее призвание. Она попала на службу в пенитенциарную медицину. По словам Ларисы, у нее перед осужденными никогда не было страха. Причина простая: воспринимает заключенных, как простых пациентов.

— Мы не читаем их личные дела и приговоры, а воспринимаем только как пациентов. Несмотря на то, что осужденные жалуются и, бывает, предъявляют претензии, они все-таки уважают медицину «за колючкой», — рассказала тюменка.

Многие из заключенных, как и другие люди, видят во врачах надежду на свое выздоровление и дальнейшую жизнь, добавила она.

Тюменские заключенные, вернувшиеся из зоны СВО, вновь идут на преступления
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семья погибшего военного бьется за деньги с его супругой. Он женился за три дня до гибели на фронте. Родственники подозревают женщину в мошенничестве.

Читайте также:
Лже-врачи из ОКБ №1 берут на тюменцев кредитыВ Тюмени подросток на карте сбил коляску с младенцемТюменские проститутки «кидают» клиентов на деньги
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика