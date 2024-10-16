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Posted 16 октября, 07:16

Published 16 октября, 07:16

Modified 16 октября, 07:18

Updated 16 октября, 07:18

В Тюмени работницы рынка интим-услуг обманывают клиентов

Тюменские проститутки «кидают» клиентов на деньги

16 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI

В Тюмени работницы рынка интим-услуг обманывают клиентов

Работницы рынка интим-услуг берут с потенциальных клиентов предоплату за встречу, после чего перестают выходить на связь. К сотрудникам полиции потерявшие деньги люди обратиться не могут.

По словам источника, знакомого с ситуацией, зачастую под видом проституток работают и интернет-мошенники. Аферисты создают фейковые аккаунты проституток в соцсетях, находят клиентов, также берут денежные средства за предоплату, после чего исчезают.

«Были случаи, когда мошенники пытались выманить больше денежных средств у клиентов, шантажируя тем, что расскажут о его похождениях супруге», — сообщил Ура.Ру инсайдер.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Югры и Ямала набирают популярность секс-туры в Тюменскую область. Северян привлекает в регионе большой выбор «жриц любви» и невысокие цены на их услуги.

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