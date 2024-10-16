Тюменские проститутки «кидают» клиентов на деньги

В Тюмени работницы рынка интим-услуг обманывают клиентов

Работницы рынка интим-услуг берут с потенциальных клиентов предоплату за встречу, после чего перестают выходить на связь. К сотрудникам полиции потерявшие деньги люди обратиться не могут.