Тюменские проститутки «кидают» клиентов на деньги

Posted 16 октября, 07:16
Published 16 октября, 07:16
Modified 16 октября, 07:18
Updated 16 октября, 07:18
По словам источника, знакомого с ситуацией, зачастую под видом проституток работают и интернет-мошенники. Аферисты создают фейковые аккаунты проституток в соцсетях, находят клиентов, также берут денежные средства за предоплату, после чего исчезают.
«Были случаи, когда мошенники пытались выманить больше денежных средств у клиентов, шантажируя тем, что расскажут о его похождениях супруге», — сообщил Ура.Ру инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Югры и Ямала набирают популярность секс-туры в Тюменскую область. Северян привлекает в регионе большой выбор «жриц любви» и невысокие цены на их услуги.