Что будет с тюменским рынком недвижимости?

Глава «Этажей» Хусаинов раскритиковал господдержку ипотеки

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Все виды господдержек ипотечного кредитования следовало отменить еще три года назад — в 2021 году. Только в таком случае можно было бы избежать сложившейся сегодня критической ситуации на рынке недвижимости. Такое мнение высказал руководитель федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, перераспределенных лимитов на «Семейную ипотеку», по оценкам экспертов, хватит только до начала-середины ноября. «Легкий ажиотаж возник и многие уже сомневаются в том, что программа в сегодняшнем виде останется. И это небезосновательно, ведь ВТБ уже подняло ПВ до 50%. Думаю сейчас начнется настоящий ажиотаж, что бы успеть купить жилье», — сообщил Хусаинов. И добавил, что заложенные на 2025–2027 годы лимиты по ипотеке недостаточны. В связи с чем не исключено, что в будущем банки будут вынуждены повысить размеры первоначальных взносов, сократить процент одобрения выдачи ипотеки, ввести обязательные комиссии по банку со стороны застройщика. Топ-100 богатых Тюменской области 2024 год Узнать подробнее «В тех лимитах, что сейчас предлагает Минфин, рынок новостроек в России может пойти по очень опасной. Многие застройщики приостанавливают вывод новых объектов и уже точно резко сократилась скорость строительства уже начатых. А все это еще и одновременно с тем, что банкам крайне не выгодны любые банкротства застройщиков, ведь реальные держатели строительного бизнеса это Сбер, ДОМ и ВТБ. В итоге баланс интересов обеспечит то, что лимиты все-таки повысят больше, чем это было бы при реальных рыночных процессах», — отметил Хусаинов. По его словам, сегодня всему рынку следует морально подготовится к не самым лучшим временам. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличился спрос на земельные участки для строительства домов и дач. По итогам третьего квартала интерес к землям вырос на 50%. Читайте также: Сколько стоит в Тюмени переобуть автомобиль? Рейс в Тюмень из ЯНАО задерживается на 19 часов В Тюмени сегодня потеплеет до +20