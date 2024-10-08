Что будет с тюменским рынком недвижимости?

Posted 8 октября, 04:25
Published 8 октября, 04:25
Modified 8 октября, 04:27
Updated 8 октября, 04:27
По его словам, перераспределенных лимитов на «Семейную ипотеку», по оценкам экспертов, хватит только до начала-середины ноября.
«Легкий ажиотаж возник и многие уже сомневаются в том, что программа в сегодняшнем виде останется. И это небезосновательно, ведь ВТБ уже подняло ПВ до 50%. Думаю сейчас начнется настоящий ажиотаж, что бы успеть купить жилье», — сообщил Хусаинов.
И добавил, что заложенные на 2025–2027 годы лимиты по ипотеке недостаточны. В связи с чем не исключено, что в будущем банки будут вынуждены повысить размеры первоначальных взносов, сократить процент одобрения выдачи ипотеки, ввести обязательные комиссии по банку со стороны застройщика.
«В тех лимитах, что сейчас предлагает Минфин, рынок новостроек в России может пойти по очень опасной. Многие застройщики приостанавливают вывод новых объектов и уже точно резко сократилась скорость строительства уже начатых. А все это еще и одновременно с тем, что банкам крайне не выгодны любые банкротства застройщиков, ведь реальные держатели строительного бизнеса это Сбер, ДОМ и ВТБ. В итоге баланс интересов обеспечит то, что лимиты все-таки повысят больше, чем это было бы при реальных рыночных процессах», — отметил Хусаинов.
По его словам, сегодня всему рынку следует морально подготовится к не самым лучшим временам.
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