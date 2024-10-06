Загородный формат жизни: в Тюмени вырос спрос за земли под дачи

Спрос на земли под загородные дома и дачи в Тюменской области вырос на 50%

Уровень спроса на земельные участки по сравнению с 2023 годов увеличился на 50%. В том числе на земли для строительства индивидуальных жилых домов — на 41%, на земли под дачные и садовые дома — на 57%. Такие данные озвучили аналитики «Авито Недвижимости».