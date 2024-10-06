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Posted 6 октября, 09:11

Published 6 октября, 09:11

Modified 6 октября, 09:11

Updated 6 октября, 09:11

Спрос на земли под загородные дома и дачи в Тюменской области вырос на 50%

Загородный формат жизни: в Тюмени вырос спрос за земли под дачи

6 октября 2024, 09:11
Фото: 1MI

Спрос на земли под загородные дома и дачи в Тюменской области вырос на 50%

Уровень спроса на земельные участки по сравнению с 2023 годов увеличился на 50%. В том числе на земли для строительства индивидуальных жилых домов — на 41%, на земли под дачные и садовые дома — на 57%. Такие данные озвучили аналитики «Авито Недвижимости».

Одновременно с этим увеличилось число предложений — на 83% и 102% соответственно. Средняя стоимость земли под ИЖС в регионе составила 239 тысяч рублей за сотку, под дачи — 156 тысяч рублей за сотку.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, причинами роста уровня спроса на загородные земли стали массовая льготная ипотека, а также развитие внутреннего туризма. Так как часть земель приобреталась под строительство отелей, баз отдыха и глэмпингов.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличилось число выставленных на аренду домов с банями, саунами. За год количество предложений увеличилось более чем на 40%.

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