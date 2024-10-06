Загородный формат жизни: в Тюмени вырос спрос за земли под дачи

Posted 6 октября, 09:11
Published 6 октября, 09:11
Modified 6 октября, 09:11
Updated 6 октября, 09:11
Одновременно с этим увеличилось число предложений — на 83% и 102% соответственно. Средняя стоимость земли под ИЖС в регионе составила 239 тысяч рублей за сотку, под дачи — 156 тысяч рублей за сотку.
По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, причинами роста уровня спроса на загородные земли стали массовая льготная ипотека, а также развитие внутреннего туризма. Так как часть земель приобреталась под строительство отелей, баз отдыха и глэмпингов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличилось число выставленных на аренду домов с банями, саунами. За год количество предложений увеличилось более чем на 40%.